2018-12-10T20:01:24+03:00
Общество

Пятилетнюю Жасмин, изъятую финскими соцслужбами, вернули маме

Малышка провела без родителей почти месяц
Анна ПОСЛЯНОВА
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Из трех детей Лидии сейчас дома живут двое: десятилетнего Алексея изъяли несколько лет назадИз трех детей Лидии сейчас дома живут двое: десятилетнего Алексея изъяли несколько лет назадФото: Мария ЛЕНЦ
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Драма, которая разыгралась вокруг семьи 31-летней Лидии Павловской, закончилась хеппи-эндом. Уроженке Ленобласти, которая последние 19 лет прожила в финском городе Котка, вернули пятилетнюю дочку Жасмин. Соцслужбы забрали кроху, пока мама была в отъезде.

В причины изъятия девочки – гражданки Финляндии – органы опеки Суоми вдаваться не стали. Когда Лидия уехала в Россию по «бумажным» делам, соцработники пришли к ее родителям и увели маленькую Жасмин.

Мама срочно вернулась в Котку. Сначала ей говорили, что отдадут дочку через пять дней. Но время шло. По данным правозащитника Йохана Бекмана, лишь спустя три недели Павловской отправили документы. В них якобы значилось, что мать… сама была не против расстаться с ребенком.

Семья пятилетней Жасмин Фото: СОЦСЕТИ

Семья пятилетней ЖасминФото: СОЦСЕТИ

Когда речь пошла о лишении родительских прав, в дело вмешались российские власти. Семьей заинтересовалась детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая обратилась в МИД. А он, в свою очередь, попросил разъяснить ситуацию в Посольстве России в Финляндии.

– В Котку направили юриста, который пообщался с местными соцслужбами, и вопрос был решен, – рассказал «Комсомолке» правозащитник. – Разработали программу сотрудничества, договорились о дальнейшей процедуре наблюдения за семьей. И, примерно неделю назад, Жасмин вернули домой. Фактически российские дипломаты подарили ребенку жизнь.

Девочка пробыла без мамы и папы почти месяц. Скучала, плакала, просилась домой.

– Это было просто какое-то издевательство, пытка, – вздыхает Бекман. – Одно дело, если были бы причины. Но здесь-то что? Мама уехала в Россию, оставила ребенка у бабушки и дедушки.

Из трех детей Лидии сейчас дома живут двое. Десятилетнего Алексея изъяли несколько лет назад. По мнению Бекмана, «было бы здорово, если бы вся семья была бы вместе».

ОФИЦИАЛЬНО

Посольство России в Финляндии: «Девочка уже с мамой»

– В настоящий момент девочка находится вместе с мамой. Соцслужба согласовала план помощи семье на дому. На 12 декабря намечена очередная встреча семьи с социальными работниками с участием опытного русскоговорящего юриста.

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Специалисты: «Финские соцслужбы отбирают ребенка, чтобы вернуть его в семью»

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