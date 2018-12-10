В Петербурге таксистов-клофелинщиков, из-за которых погиб банкир, отправили в колонию на 49 лет

«Мы агенты разведки! Ты, сынок, прячешься, а я тебя ищу!». Пока остальные детишки возились с машинками, маленький Саша играл с отцом в шпионов. Военный офицер Северного флота Виктор Лаптев с самого детства прививал своему ребенку правила разведки. И мальчик впитывал все уроки отца, как губка. Тогда подполковник даже не мог и предположить, что именно эти игры помогут ему раскрыть убийство собственного сына.

ПОЛИЦИЯ ОТМАХНУЛАСЬ

Петербуржец нашел убийцы своего сына и помог выйти полицию на банду таксистов-клофелинщиков 00:00 00:00

40-летний Александр Лаптев работал в банке начальником отдела по электронному документообороту. Его тело нашли утром на окраине Петербурга. Труп был прислонен к одной из припаркованных машин. Полиция сразу же начала проверку. Но экспертиза показала, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Поэтому уголовное дело силовики возбуждать не стали.

Но видевший за свою жизнь и не такие запутанные истории военный Виктор Лаптев не поверил, что его любимый Сашка умер своей смертью.

Виктор Лаптев сам расследовал смерть своего сына

- Саша у меня был очень хорошо физически развитым и никогда не жаловался на здоровье, таблеток не принимал, - вздыхает Виктор Лаптев. - Поэтому я не поверил, что у него может быть такое с сердцем. В это время мне пришел ответ – криминала в смерти сына нет. Тогда я и решил провести свое расследование и начал восстанавливать ту роковую ночь по минутам.

Первым делом офицер снял записи с камер наблюдения возле квартиры сына. На них Александр выходит из дома в субботу вечером и больше не возвращается. Как удалось выяснить отцу, сын пошел играть с друзьями в бильярд.

СЛЕЖКА ЗА МЕРТВЫМ РОДСТВЕННИКОМ

Александр Лаптев был настоящим компьютерным гением. Собственно, и в банк его взяли именно за этот его талант — было необходимо оцифровать все бумажные документы. В повседневной жизни мужчина тоже полагался на новые технологии. Например, свой телефон Лаптев синхронизировал со своим компьютером. На нем отображались все передвижения владельца. Программа показывала маршрут, время, проведенное в том или другом районе города, и транспорт, на котором ездишь: машина или метро. Взломав пароль на компьютере сына, Виктор Александрович начал свое расследование.

- После бильярда сын на такси поехал в клуб, - показывает Виктор по карте передвижения сына в ту ночь. – Там он провел четыре часа. После вечеринки вышел из клуба, снова сел в такси. Но поехал Саша не домой, а к дому на окраине, где и нашли его тело.

Первым делом военный сыщик отправился к дому, где сына обнаружили мертвым. Лаптев стал опрашивать жителей.

Александр работал в банке

- Одна из местных рассказала, что видела двоих человек, которые вытащили Сашу из машины. Она смогла описать их, - делится экс-военный. – Женщина вспомнила, что один из них похлопал сына по щекам, приводя в чувство. А затем попытался поставить его. У него не вышло. Тогда он бросил сына и уехал. Каким-то чудом женщина запомнила номер автомобиля.

Еще больше отца банкира насторожило, что после того, как его сына высадили из иномарки, телефон Александра поехал дальше в этой же машине.

- По этой же компьютерной программе сына я обнаружил, что до того, как Сашу высадили, машина, в которой он ехал, делала остановку на 15 минут. Я съездил по этому адресу. Там заправка. На камерах наблюдения было видно тех, кто находился вместе с Сашей в ту ночь, - поясняет Виктор Александрович. - Всю собранную информацию я тут же передал оперативникам. Те признали свою недоработку.

По лицу с камер наблюдения и номеру машины полицейские быстро вычислили водителя. Силовики стали следить за ним.

ПОДСЫПАЛИ НАРКОТИК В ПИВО И ТАБАК

Оказалось, Виктор Лаптев шел по следу банды таксистов-клофелинщиков, которые грабили клиентов во всех районах Петербурга. Бомбилы поджидали людей возле ночных клубов и предлагали их подвезти.

- До этого они не попадались, потому что применяли вещество, которое напрочь отбивает память, - объясняют силовики. - Пассажиры не понимали, что происходит, внезапно отключались, а потом их выкидывали по пути. У водителя, который подвозил Александра, была обнаружена бутылка пива с психотропным веществом и сигареты с тем же препаратором в табаке. Эту заряженную смесь они возили с собой и предлагали клиентам. Лаптева таксист угостил такой папиросой. От нее у мужчины и остановилось сердце.

В тот роковой вечер Александр играл с друзьями в бильярд

Сейчас суд уже рассмотрел уголовное дело таксистов и отправил их в колонию.

- У погибшего Александра обвиняемые похитили мобильный телефон и банковские карты, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – Общий ущерб всем жертвам подсудимых составил около 400 тысяч рублей.

Четверых таксистов сейчас приговорили к 15, 13, 12 и 9 годам колонии строгого режима. Также им предстоит выплатить своим жертвам компенсации.

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