Новый гаджет каждый год: смартфон по подписке

Шеринговая модель продажи продуктов и услуг уже стала для нас привычной – это удобно и эффективно. В отличие от покупки в кредит не нужно искать, как и где его оплатить и что делать с бывшим в употреблении. Теперь по подписке можно купить даже смартфон – такой сервис с 1 декабря запустил МТС. Специально для наших читателей разбираемся, как это работает.

С 1 декабря 2018 года в салонах связи компании МТС запустился новый сервис по продаже смартфонов по подписке. Это новый вид покупки гаджетов – пользователь получает устройство с большой скидкой и ежегодно сможет менять его на новую модель.

В рамках подписки клиент может не отдавать всю стоимость сразу за товар, а ежемесячно платить за смартфон. МТС делает скидку на устройство – за 12 месяцев пользователь выплатит только половину от цены купленного гаджета. Через год сможет обменять устройство на новую модель, продолжив платить за сервис подписки.

Если пользователь решит оставить смартфон себе, а не менять его на новый через год, то он продолжит оплачивать подписку еще до шести месяцев, в зависимости от выбранной программы.

Сервис будет доступен всем абонентам МТС и тесно интегрирован с номером пользователя: ежемесячный платеж списывается с мобильного счета вместе с абонентской платой за тариф, при этом пользователь получает скидку 10% на услуги связи на весь период использования подписки.

На первом этапе в программе участвуют смартфоны Samsung, а стандартный срок выплат составляет 12 месяцев. В феврале 2019 года акция будет расширена на устройства Apple, Huawei и других производителей, а подписку можно будет выбрать на 24 месяца.

Звучит здорово, тем не менее, остались вопросы?

Как приобрести?

Для оформления подписки на смартфон нужно: прийти в салон МТС и выбирать любой смартфон Samsung.

Специалист оформляет договор подписки, который предоставляет МТС Банк. Вам сразу назовут ежемесячную сумму платежа за устройство вместе с абонентской платой за тарифный план МТС.

Через 12 месяцев прийти в любой салон МТС, сдать свой бывший в употреблении гаджет, выбирать свежую модель и продлить подписку.

А если я не захочу менять смартфон через год?

В этом случае предусмотрена очень простая процедура выкупа. Пользователь может не приходить в салон МТС и не предупреждать о своем не желании продлевать подписку. Ему нужно продолжить платить ежемесячный платеж еще в течение шести месяцев. Таким образом, его обязательства перед МТС Банком будут выполнены.

Если я принесу разбитый или поцарапанный смартфон, его обменяют на новый?

К обмену принимаются смартфоны в рабочем состоянии – допускаются небольшие царапины и мелкие сколы. Если смартфон находится в сильно изношенном состоянии, то для продления подписки придется заплатить до 30 % от стоимости сдаваемого смартфона. Сумма зависит от состояния устройства, и максимальную сумму в 30 % придется отдать только в случаях, когда девайс не подлежит восстановлению или утерян.

Что произойдет, если я решу сменить оператора?

В этом случае у клиента останутся обязательства перед МТС Банком. Пользователь должен будет продолжить платить ежемесячный платеж по банковским реквизитам как обычную рассрочку. Возможность выгодно поменять свой смартфон на 12-й месяц также исчезнет.

Как изменится платеж по подписке, если через год я решу взять более дорогой смартфон?

Через год договор подписки будет обновлен, а сумма ежемесячного платежа изменится в меньшую или большую сторону, в зависимости от стоимости нового устройства, которое выберет клиент. Если гаджет будет стоить столько же, как и прошлогодний девайс, то выплаты не изменятся.

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