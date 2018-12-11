2018-12-10T17:04:47+03:00
Досуг

Новогодняя концертная программа «Избранное» от легендарного шоу Уральские пельмени

В новогодней концертной программе примут участие: Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Роман Постовалов, Сергей Калугин, Ксения Корнева, Илана Юрьева
Степан СТЕПАНОВ
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В этот вечер на сцене: Калугин, Корнева, Юрьева.В этот вечер на сцене: Калугин, Корнева, Юрьева.
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У Шоу «Уральские Пельмени» есть традиция: каждый год в декабре наши артисты едут в Санкт-Петербург! Чтобы показать самые любимые и самые смешные номера и песни, порадовать питерских зрителей остроумными премьерами и весёлыми ляпами, наполнить ДК им. Ленсовета радостным новогодним настроением с избытком!

Согласитесь, что самое приятное в праздновании Нового года – подготовка. В декабре отличное настроение накрывает буквально всех. И тех, кто ещё в начале декабря купил подарки и даже составил меню. И тех, кто установкой ёлки займётся лишь 31 числа. А самых сдержанных, упорно грустящих и неподдающихся новогоднему позитиву возьмёт на себя Шоу «Уральские Пельмени»!

В новогодней концертной программе примут участие: Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Роман Постовалов, Сергей Калугин, Ксения Корнева, Илана Юрьева.

В этот вечер на сцене: Калугин, Корнева, Юрьева.

23 декабря в ДК им. Ленсовета собираемся на подготовку к Новому году. Приходите с семьей, с друзьями, с коллегами! Настроимся вместе на праздничный лад, поделимся и преумножим замечательное, по-настоящему новогоднее настроение!

23 декабря 2018 года

ДК. Им Ленсовета (Каменноостровский пр., д. 42)

Начало в 19:30

Билеты на сайте kassir.ru

16+

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