2018-12-10T17:07:15+03:00
Досуг

Большой концерт шоу «Импровизация»

Идея создания «Импровизации» принадлежит креативным продюсерам Comedy Club Production Вячеславу Дусмухаметову и Станиславу Шеминову
Степан СТЕПАНОВ
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Идея создания «Импровизации» принадлежит креативным продюсерам Comedy Club Production.Идея создания «Импровизации» принадлежит креативным продюсерам Comedy Club Production.
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Благодаря проекту жанр импровизационной комедии всего за несколько лет вырос в целое движение, захватившее всю страну, а его постоянные участники – Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов – прокачали свои навыки до высочайшего уровня. Сейчас парни не задумываясь способны остроумно пошутить на любую заданную тему, ведь они лучшие в своем деле.

Главная фишка проекта – полное отсутствие сценария! Да, мы серьёзно: никаких написанных заранее шуток или отрепетированных номеров. К этому невозможно морально подготовиться, поэтому лучше заняться куда более полезным делом. Например, прямо сейчас заказать билеты в первый ряд!

Станислав Шеминов, ведущий и креативный продюсер шоу: «Мы не придумываем шутки заранее, не обкатываем их на зрителях, не редактируем после технических вечеринок, каждое наше шоу это – уникальное и неповторимое действие, в котором принимают непосредственное участие все гости. Всего в нашем арсенале более 30 импровизационных форматов, которые меняются от шоу к шоу».

Идея создания «Импровизации» принадлежит креативным продюсерам Comedy Club Production Вячеславу Дусмухаметову и Станиславу Шеминову. Изначально проект существовал в формате клубных вечеринок, а в 2016 году перекочевал в эфир ТНТ. Теперь ребята еженедельно ходят с завязанными глазами по комнате с мышеловками и терпят удары током, а самое главное – делают это по собственному желанию и пока даже не планируют подавать иск о жестоком обращении!

15 декабря 2018 года, ДК им. Ленсовета (Каменноостровский пр., д. 42)

Начало в 19:00

Телефон для справок: 922-27-72

Билеты на сайте kassir.ru.

16+

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