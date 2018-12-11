Беглов прокатился на «Чижике»

Сегодня все внимание прессы Петербурга было сосредоточено на Красногвардейском районе города. Туда, с целью прокатиться на трамвае приехали первые лица Северной столицы. Вместе с врио губернатора Александром Бегловым, принимать новый участок первой частной трамвайной линии, названной «Чижик», пожаловал целый десант из Смольного.

- Здесь и вице-губернатор Игорь Албин, который курировал реализацию проекта, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с места событий.

Сначала чиновники вместе с представителями «Транспортной концессионной компании» (ТТК), которая является оператором «Чижика» и многочисленными журналистами прокатились на новеньком зеленом трамвае от только что построенной станции «Ладожская» у одноименного метро до суперсовременной остановки на Ириновском проспекте. Здесь установлен стеклянный павильон с зелеными (фирменный цвет «Чижика») лавочками и мультимедийным экраном, на котором показано расписание следования трамвая и временной интервал до прибытия следующего.

А в конце инспекции врио губернатора привезли в почти достроенное здание депо, где состоялось подписание соглашения с властями города о дальнейшей реализации проекта – пока некоторые планы застройщика притормаживают из-за проблем с земельными участками под прокладку путей.

Но, в целом, делегация из Смольного не нашла поводов для претензий. По словам корреспондента «КП», глава города остался очень доволен увиденным, и дал добро на запуск маршрута номер 64 – второго в составе ТТК. Специально для этого компанией были закуплены шесть современных составов Stadler В85600М швейцарско-белорусского производства «Штадлер-Минск»

Правда сегодня официального открытия нового участка трассы не состоялось, но, скорее всего, это произойдет уже завтра – в рабочем режиме, без ленточек и воздушных шаров.