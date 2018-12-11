2018-12-12T11:16:47+03:00
Звезды

Самый юный дрессировщик в мире Тимур Гончаров: «Первый раз я зашел в клетку со львами, когда мне было два года»

Сейчас четырнадцатилетний подросток каждый день выходит на арену с опасными хищниками [фото, видео]
Людмила ИЛЬИНА
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Тимур Гончаров и его любимец лев Гриша.Тимур Гончаров и его любимец лев Гриша.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Тимур Гончаров считается одним из самых юных дрессировщиков в мире. В свои четырнадцать он бесстрашно проделывает смертельный трюки – ложится на брусья и ждет, когда через него перешагнет лев. Изучает воздушную гимнастику и парит под куполом цирка, держась только за кольца. А каждый понедельник берет «выходной», чтобы на руках могли зажить мозоли.

На манеже альфа всегда один. И это Владислав Гончаров. Фото: Артем КИЛЬКИН

На манеже альфа всегда один. И это Владислав Гончаров.Фото: Артем КИЛЬКИН

А началось все с того, что родители мальчика совершенного случайно попали в цирк. Мастер спорта по спортивной гимнастике Милена Сидоренко стала воздушной гимнасткой. А отец из билетера дорос до всемирно известного дрессировщика.Тимур родился в цирковой семье. Его отец – известный дрессировщик Владислав Гончаров. «Комсомолка» побывала в цирке и в перерыве между репетициями пообщалась с этой удивительной семьей.

У семьи Гончаровых сейчас 14 львов и все мальчики. Фото: Артем КИЛЬКИН

У семьи Гончаровых сейчас 14 львов и все мальчики.Фото: Артем КИЛЬКИН

«СТРАХ ЕСТЬ ВСЕГДА»

- В цирк я попал совершенно случайно в 1997 году, - рассказал «КП» Владислав. - Сначала был простым распространителем билетов, а в 2000-м купил в зоопарке двух маленьких львят и начал их воспитывать. Заплатил за каждого по 800 долларов.

Владислав учился непростому мастерству уже когда ему было за двадцать. Другое дело - его сын Тимур. Мальчишка за кулисами цирка с пеленок.

В клетке со львами: репетиция дрессировщика цирка на Фонтанке.

- Первый раз я зашел в клетку со львами, когда мне было два года, - говорит мальчик. – Я, конечно, ничего не помню. Потом я начал присутствовать на репетициях с отцом, а к шести годам у меня уже появился свой номер. Сегодня самый опасный наш трюк, когда я сажусь на льва, он становился на две тумбы, а папа нас поднимает на плечах. Страх, конечно, есть всегда. Даже когда лев просто рычит - это уже страшно. И отцу тоже страшно, и он это не скрывает. Просто умело прячет.

Репетиции мальчика проходят только в присутствии отца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Репетиции мальчика проходят только в присутствии отца.Фото: Артем КИЛЬКИН

ОДИН НОМЕР ГОТОВИТСЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

В цирке Тимура три репетиции в день. Они начинаются в 15.30, после школы, и часто длятся до полуночи. Помимо дрессуры мальчик увлекается еще и воздушной гимнастикой, и скоро представит публике свой новый номер.

- Физически воздушная гимнастика конечно сложнее, - признается юный артист. - Иногда обидно, что зритель видит номер пять минут, и даже не догадывается насколько это сложно, и что выступление готовилось несколько лет.

Но помимо артистического, есть еще и классическое образование. Тимуру приходится часто менять школу. Три месяца, пока его семья выступала в Цирке на Фонтанке, мальчик ходил в гимназию при Русском музее.

Львы преданней, чем тигры, уверен дрессировщик. Фото: Артем КИЛЬКИН

Львы преданней, чем тигры, уверен дрессировщик.Фото: Артем КИЛЬКИН

Учителя шли на встречу, и отпускали на тренировки пораньше. Но во время контрольных поблажек никто не делает. А чтобы успеть все выучить и подготовить домашние задания, вставать приходится в пять-шесть утра. Но Тимур верит, что идет к своей мечте.

- Каждый день приходится принимать горячие ванны, потому что мышцы сильно забиваются. Но я хочу работать только в цирке, - уверенно говорит подросток.

Все в жизни этого юного парня подчинено строгому расписанию. Выходной от тренировок только один – в понедельник. Он нужен, чтобы мозоли на руках от тяжелых репетиций могли немного зажить. А в свободное время Тимур, как и все подростки, любит сходить в кино.

- Еще мне нравится классическая музыка и джаз. Слушаю их во время растяжек, - признается мальчик.

В школе друзей у Тимура нет. Все близкие только в цирке. Фото: Артем КИЛЬКИН

В школе друзей у Тимура нет. Все близкие только в цирке.Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, высшее образование Тимур планирует получить совсем не связанное со своей цирковой деятельностью. Специальность он пока не выбрал, но скорее всего это будет что-то гуманитарное. Хотя уже сейчас понятно, что цирк в его жизни навсегда.

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