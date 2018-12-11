В Петербурге проходит фотоконкурс «Кот в доме хозяин?»
Всем счастливым обладателям котов достоверно известно, что усатые и полосатые – это не просто полноправные члены семьи. Мурзики и Барсики всего мира давно доказали, что именно они являются хозяевами положения, а их громогласное мяу – всегда решающее.
Компании «Семишагофф» и «За корма Родины» решили найти доказательства историям о превосходстве котиков, и в преддверии Нового года запустили фотоконкурс «Кот в доме хозяин?». Если ваш пушистый мурлыка обожает спать на подушке, дерзко катается на гардинах (или на ваших плечах), беззастенчиво снимает «пробы» с любого блюда или по-другому доказывает, что именно он глава всей семьи – то этот конкурс для вас.
Как участвовать в конкурсе?
- Вступите в группу торговой сети «Семишагофф».
- Сделайте репост записи о проведении конкурса (и сохраните его «на стене» до подведения итогов).
- Опубликуйте в альбоме конкурса фото вашего пушистого любимца.
- Приглашайте в группу своих друзей, чтобы они голосовали за лучшего котика – вашего! А заодно и сами приняли участие в конкурсе.
Усатый участник, занявший первое место, получит годовой запас корма и премиум-когтеточку.
Какие призы можно выиграть?
Усатый участник, занявший первое место, получит годовой запас корма и премиум-когтеточку.
Серебряный призер – полугодовой запас корма и уютную лежанку.
А пушистику, который окажется на третьем месте, вручат месячный запас корма и стильную миску.
Кроме того организаторы выберут еще десять обворожительных котов, которым достанутся поощрительные призы!
Фотоконкурс «Кот в доме хозяин?» продлится две недели, итоги будут подведены 24 декабря. Победителей определят с помощью «лайков»: призовые места займут котики, собравшие больше всего сердец.
*Внимание! В конкурсе запрещается использовать различные механизмы накруток (искусственное увеличение лайков). Комиссия будет учитывать только органические голоса.