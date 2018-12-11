2018-12-11T14:44:05+03:00
Общество

В Петербурге проходит фотоконкурс «Кот в доме хозяин?»

Победитель получит годовой запас корма для своего усатого любимца
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В Петербурге проходит фотоконкурс «Кот в доме хозяин?».В Петербурге проходит фотоконкурс «Кот в доме хозяин?».
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Всем счастливым обладателям котов достоверно известно, что усатые и полосатые – это не просто полноправные члены семьи. Мурзики и Барсики всего мира давно доказали, что именно они являются хозяевами положения, а их громогласное мяу – всегда решающее.

Компании «Семишагофф» и «За корма Родины» решили найти доказательства историям о превосходстве котиков, и в преддверии Нового года запустили фотоконкурс «Кот в доме хозяин?». Если ваш пушистый мурлыка обожает спать на подушке, дерзко катается на гардинах (или на ваших плечах), беззастенчиво снимает «пробы» с любого блюда или по-другому доказывает, что именно он глава всей семьи – то этот конкурс для вас.

Как участвовать в конкурсе?

- Вступите в группу торговой сети «Семишагофф».

- Сделайте репост записи о проведении конкурса (и сохраните его «на стене» до подведения итогов).

- Опубликуйте в альбоме конкурса фото вашего пушистого любимца.

- Приглашайте в группу своих друзей, чтобы они голосовали за лучшего котика – вашего! А заодно и сами приняли участие в конкурсе.

Усатый участник, занявший первое место, получит годовой запас корма и премиум-когтеточку.

Усатый участник, занявший первое место, получит годовой запас корма и премиум-когтеточку.

Какие призы можно выиграть?

Усатый участник, занявший первое место, получит годовой запас корма и премиум-когтеточку.

Серебряный призер – полугодовой запас корма и уютную лежанку.

А пушистику, который окажется на третьем месте, вручат месячный запас корма и стильную миску.

Кроме того организаторы выберут еще десять обворожительных котов, которым достанутся поощрительные призы!

Фотоконкурс «Кот в доме хозяин?» продлится две недели, итоги будут подведены 24 декабря. Победителей определят с помощью «лайков»: призовые места займут котики, собравшие больше всего сердец.

*Внимание! В конкурсе запрещается использовать различные механизмы накруток (искусственное увеличение лайков). Комиссия будет учитывать только органические голоса.

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