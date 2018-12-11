«Умные» города помогают сэкономить и делают жизнь безопаснее

Технологии упрощают жизнь

Представьте ситуацию: час пик, вы стоите в пробках, опаздывая на важную встречу. Добравшись до места, теряете драгоценное время в поисках парковки. Наконец, вы нашли, где поставить автомобиль, но наличных у вас нет, а онлайн-платежи не проходят. Знакомо? Так вот в «умном» городе такого бы не произошло.

Транспортными потоками там можно управлять, а у вас под рукой будет карта перегруженности трафика, благодаря которой можно избежать пробок. На парковке есть датчики, отслеживающие загруженность парковочных мест. Информация передается на мобильное приложение, через которое, кстати, можно оплатить парковку.

Собственно, по этому пути и идет Петербург, где активно внедряется программа «Безопасный город» - крупный проект федерального масштаба, который успешно реализуется компанией «Ростелеком». И касается он не только транспорта, но и ЖКХ, госуслуг, безопасности.

- Цифровизация городов неизбежна. Конкурентоспособность территорий теперь определяется тем, насколько активно в них используются системы сбора, обработки и передачи данных для управления ресурсами и информацией, - говорит вице-президент-директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко. – «Ростелеком» – базовая организация по внедрению систем «Безопасного города». Имея большой опыт экспертиз, обладая мощной инфраструктурой и являясь крупнейшим игроком на рынке информационной безопасности и хранения больших данных, мы стали технологическим проектировщиком проекта «Умный город», который в марте этого года вошел в федеральную программу «Цифровая экономика».

Как это работает

Что сделано за последние несколько лет? К примеру, в Петербурге установлено более 15 тысяч камер, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения. Внедряются сервисы для улучшения экологической обстановки в Северной столице. Так, в районе метро «Проспект Просвещения» оборудована интеллектуальная система, которая отслеживает уровень загрязнения воздуха и передает данные в соответствующие службы.

А в октябре этого года в Петербурге появился «Умный перекресток». На пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова автоматическая система «наблюдает» за транспортными потоками, считает автомобили, определяет уровень пыли и шума на участке. Если в час-пик перекресток «стоит» или на нем случилось ДТП, система способна составить сценарий, как развести транспортные.

- Умный город предполагает под собой целую разветвленную сеть платформ и сервисов, которые создаются как для государства, так и для бизнеса, жителей. По сути, вся эта масштабная работа направлена на простые с точки зрения обывателя аспекты: экономию наших ресурсов – времени, денег, здоровья, - добавляет Андрей Балаценко.

Северо-Запад «умнеет»

Умные технологии меняют жизнь не только Северной столицы, но и других городов Северо-Западного региона. Например, создание полнофункциональной системы «Безопасный город» в трех пилотных муниципалитетах Вологодской области позволило снизить количество зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах примерно на треть, количество ДТП по области - на 8,8%, раненых - на 13,7%, а погибших в ДТП в полтора раза. По сути это десятки спасенных жизней.

В этом году компания «Ростелеком» завершила три крупных проекта по повышению энергетической эффективности региональных предприятий и муниципалитетов. Новые технологии пришли в Архангельскую, Мурманскую и Псковскую области.

Также специалисты компании устанавливают на дорогах Северо-Запада пункты автоматизированного весогабаритного контроля. Пропускные посты уже оборудованы в Коми, Калининградской и Архангельской областях.

*Реклама