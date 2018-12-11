Народная любовь: Жители карельской Питкяранты собирают передачку для мэра города, которую сбил лихач на Geely

В Карельском городе Питкяранта случилась авария, которую сейчас обсуждает весь регион. Около 18:10 часов вечера 10 декабря в районном центре возле дома 13 по улице Ленина автомобиль Geely MK, за рулем которого находился 24-летний парень, на большой скорости сбил женщину. Пострадавшей оказалась никто иная, как мэр города Татьяна Юрченко.

- Водитель китайской машины пытался совершить обгон и, видя при этом 57-летную женщину, сбил ее с ног, - сообщает ГИБДД Карелии.

В это время Татьяна Юрченко переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Увидев, что на нее несется черный автомобиль с «бесовской» аэрографией на капоте, превышая разрешенную скорость в 40 км/час по улице Ленина, женщина попыталась отпрыгнуть в сторону. Но все же лихач ее задел. От удара Татьяна Павловна отлетела в сторону и упала на заснеженный асфальт. Машина пронеслась еще несколько метров и врезалась в припаркованный джип руководителя администрации города Станислава Карповского.

После аварии Татьяна Юрченко оказалась в больнице со сломанной рукой Фото: соцсети

После ДТП к мэру сразу сбежались люди, в том числе и парень, который сбил ее. На место приехала скорая помощь и забрала женщину в больницу в хирургическое отделение. То ли от удара машины, то ли во время падения она сломала левую руку.

- Какое-то время мэр Питкяранта побудет в больнице. Все желающие, кто хочет ее навестить, приходите. Врачи рекомендуют приносить с собой цветы, яблоки, груши и чистую питьевую воду, - пишут в паблике «Нетипичная Питкяранта».

Разговоры в городе идут о том, что Татьяна Юрченко переходила дорогу не по пешеходному переходу, поэтому и случилась авария. В каком-то смысле это справедливое замечание. Однако правила дорожного движения говорят о том, что пешеход может переходить дорогу под прямым углом в любом месте, если он при этом не мешает движению. Как можно увидеть на видео, зафиксировавшее аварию, женщина шла в тот момент, когда машин не было поблизости. А машина с «адской аэрографией» вылетела на огромной скорости.

Лихач сбивает мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.

После этого случая общественность возмутилась и подняла вопрос о том, что пора бы на улице Ленина установить пешеходный переход. Возможно, если бы травмированной отказалась не чиновница, то обсуждения никакого бы и не было.