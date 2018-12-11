Макс Барских. Большой сольный концерт

Макс Барских задаёт тренд во всей русскоязычной популярной музыке. За последние годы он установил такой уровень качественных танцевальных хитов, что оставил позади многих исполнителей, полагающихся только на талант продюсеров и авторов. А его авторские чувственные оды сексуальности окончательно захватили танцполы всей страны.

16 декабря в Сибур Арене Макс Барских даст свое первое большое шоу в Санкт-Петербурге. Над его постановкой работал один из главных клип-мейкеров страны, топовый режиссер, друг и продюсер Макса – Алан Бадоев.

В программе – все любимые треки – от «Туманов» и «Подруга-ночь» до самых свежих хитов – «Полураздета», «Сделай громче» и «Вспоминай».

Билеты:

Танцпол – доступ на танцпол; если вы придете пораньше, то сможете занять лучшие места перед сценой.

Партер и Сектора – места на трибуне; расположены по принципу амфитеатра, откуда вы сможете насладиться великолепным шоу; вы можете выбрать для себя подходящее место на трибуне с разной удаленностью, видом на сцену и стоимости; билеты этой категории не имеют выхода на танцпол.

Ложа – комфортабельные и уютные ложи для компании на 9 или 11 человек с великолепным видом на сцену. Персональный вход, гардероб, сопровождение хостесс; ресторанное обслуживание; доступ на танцпол.

Когда:16 декабря 2018 г.

Где: Сибур Арена (Санкт-Петербург, Футбольная аллея, дом 8) 19:00

12+