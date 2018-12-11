2018-12-11T18:34:14+03:00
Досуг

Макс Барских. Большой сольный концерт

Главный хитмейкер страны Макс Барских с первым большим шоу в Санкт-Петербурге
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
В программе – все любимые треки – от «Туманов» и «Подруга-ночь».В программе – все любимые треки – от «Туманов» и «Подруга-ночь».
Изменить размер текста:

Макс Барских задаёт тренд во всей русскоязычной популярной музыке. За последние годы он установил такой уровень качественных танцевальных хитов, что оставил позади многих исполнителей, полагающихся только на талант продюсеров и авторов. А его авторские чувственные оды сексуальности окончательно захватили танцполы всей страны.

16 декабря в Сибур Арене Макс Барских даст свое первое большое шоу в Санкт-Петербурге. Над его постановкой работал один из главных клип-мейкеров страны, топовый режиссер, друг и продюсер Макса – Алан Бадоев.

В программе – все любимые треки – от «Туманов» и «Подруга-ночь» до самых свежих хитов – «Полураздета», «Сделай громче» и «Вспоминай».

Билеты:

Танцпол – доступ на танцпол; если вы придете пораньше, то сможете занять лучшие места перед сценой.

Партер и Сектора – места на трибуне; расположены по принципу амфитеатра, откуда вы сможете насладиться великолепным шоу; вы можете выбрать для себя подходящее место на трибуне с разной удаленностью, видом на сцену и стоимости; билеты этой категории не имеют выхода на танцпол.

Ложа – комфортабельные и уютные ложи для компании на 9 или 11 человек с великолепным видом на сцену. Персональный вход, гардероб, сопровождение хостесс; ресторанное обслуживание; доступ на танцпол.

Когда:16 декабря 2018 г.

Где: Сибур Арена (Санкт-Петербург, Футбольная аллея, дом 8) 19:00

12+

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Куда сходить на выходные в Петербурге 15 и 16 декабря 2018 года: лучшие рекламные ролики со всего мира и мастер-классы под руководством Деда Мороза
Уикэнд 15-16 декабря 2018 года в Петербурге будет полон интересных событий. Рассказываем, куда сходить в эти выходные и что посмотреть
Куда сходить на выходные в Петербурге 15 и 16 декабря 2018 года: лучшие рекламные ролики со всего мира и мастер-классы под руководством Деда Мороза
Новый год на подходе, и это заметно не только по празднично украшенному городу и сверкающим на улицах елкам. Даже мероприятия за две недели до главного праздника стали другими, магическими, лирическими и вызывающими улыбку
Новогодняя концертная программа «Избранное» от легендарного шоу Уральские пельмени
В новогодней концертной программе примут участие: Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Роман Постовалов, Сергей Калугин, Ксения Корнева, Илана Юрьева
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму