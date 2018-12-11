2018-12-11T18:34:14+03:00
Досуг

Макс Барских. Большой сольный концерт

Главный хитмейкер страны Макс Барских с первым большим шоу в Санкт-Петербурге
Степан СТЕПАНОВ
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В программе – все любимые треки – от «Туманов» и «Подруга-ночь».В программе – все любимые треки – от «Туманов» и «Подруга-ночь».
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Макс Барских задаёт тренд во всей русскоязычной популярной музыке. За последние годы он установил такой уровень качественных танцевальных хитов, что оставил позади многих исполнителей, полагающихся только на талант продюсеров и авторов. А его авторские чувственные оды сексуальности окончательно захватили танцполы всей страны.

16 декабря в Сибур Арене Макс Барских даст свое первое большое шоу в Санкт-Петербурге. Над его постановкой работал один из главных клип-мейкеров страны, топовый режиссер, друг и продюсер Макса – Алан Бадоев.

В программе – все любимые треки – от «Туманов» и «Подруга-ночь» до самых свежих хитов – «Полураздета», «Сделай громче» и «Вспоминай».

Билеты:

Танцпол – доступ на танцпол; если вы придете пораньше, то сможете занять лучшие места перед сценой.

Партер и Сектора – места на трибуне; расположены по принципу амфитеатра, откуда вы сможете насладиться великолепным шоу; вы можете выбрать для себя подходящее место на трибуне с разной удаленностью, видом на сцену и стоимости; билеты этой категории не имеют выхода на танцпол.

Ложа – комфортабельные и уютные ложи для компании на 9 или 11 человек с великолепным видом на сцену. Персональный вход, гардероб, сопровождение хостесс; ресторанное обслуживание; доступ на танцпол.

Когда:16 декабря 2018 г.

Где: Сибур Арена (Санкт-Петербург, Футбольная аллея, дом 8) 19:00

12+

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