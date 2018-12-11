Карьера, любовь, здоровье: Как правильно сделать карту желаний на 2019 год

Всегда хочется, чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий. Как сделать так, чтобы он прошел легко и радостно, а все мечты исполнились? Известные коучи, бизнес-тренеры, маги и экстрасенсы давно сошлись в одном: визуализация - одно из самых серьезных оружий в борьбе за достижение целей. Самый распространенный инструмент визуализации - карта желаний.

Техника стала популярна в нашей стране около десяти лет назад. Плакаты с красочными картинками и мотивирующими цитатами лепили все кому не лень. Кто-то представлял себе золотые горы, кто-то - принца на белом коне. Но принц не приходил, а роскошная яхта «проплывала» мимо. В чем причина? О правилах «Комсомольской правде» в Петербурге» рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов» Екатерина Борисова (Баба Катя).

ГЛАВНОЕ - БАЛАНС

- Это, безусловно, помогает. Благодаря карте человек создает энергетические сгустки. Когда приступать? В конце декабря - начале января карта желаний будет наиболее мощной. Это переход из одного года в другой. Конечно, ее можно делать и в мае. Но декабрь все же особенный месяц. Вообще я бы всем рекомендовала в эти дни «почиститься». Задать себя вопрос? Что же я там наделал в этом году, и понять, что можно исправить. Если есть дела, которые нельзя исправить, можно сделать другие, но не совершать ошибок. Нет никакого смысла окунаться в ошибки, обиды, потому что пока мы этим занимаемся - жизнь пролетает мимо. Надо двигаться, жить, улыбаться, радоваться, любить, расставаться, ревновать. В общем, жить на полную катушку каждую секунду!

Для создания карты желаний понадобятся ножницы, клей, фотографии, картинки и основа. Это может быть пробковая доска или обычный ватман (желательно формата АЗ). Первый и, пожалуй, самый важный шаг - разделить будущую карту на девять секторов (3 на 3). Каждый из них обозначает одну из сфер жизни.

Чтобы в работе и быту сохранялась гармония, они должны быть одинакового размера. Первый сектор - здоровье. Он располагается в самом центре. Начните с того, что поместите туда свою фотографию. Снимок должен быть таким, чтобы при взгляде на него вы расплывались в довольной улыбке. По периметру фото размещаем картинки, связанные со здоровьем и спортом. Подтянутая фигура, ослепительная улыбка, роскошные густые волосы - все, о чем мечтаете.

ПРО КАРТУ НУЖНО ЗАБЫТЬ

После «здоровья» отправляемся за «богатством». От этой зоны карту следует заполнять, двигаясь по часовой стрелке. Вырезайте понравившиеся вам картинки и фотографии, которые символизируют вашу мечту, и разместите в нужном разделе. Желания должны быть конкретными, а каждая зона содержать его описание. Причем сформулировать их тоже нужно правильно. От фразы «Я хочу много денег» средства у вас вряд ли прибавятся. А вот четкая формулировка «Я получаю зарплату 150 тысяч рублей» поможет достичь результата.

- Когда делаешь карту, нужно в нее поверить и вложить настоящее желание. А затем сказать доске: «До свидания». Надо про карту забыть! Не стоит на нее пялиться, думать, как это будет. Иначе пойдут препятствия. Многие люди, которые добились успеха, делали такие карты. Потом они случайно их доставали через несколько лет и удивлялись, как все сложилось и сбылось.