2018-12-11T20:32:08+03:00
Общество

14 декабря в «Комсомолке» выйдет специальный выпуск к 100-летию Александра Солженицына

Ищите в газете репринт послания великого писателя
Полина ЖУКОВА
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К юбилею Солженицына газета «Комсомольская правда» возвращается к его знаменитой статье «Как нам обустроить Россию».К юбилею Солженицына газета «Комсомольская правда» возвращается к его знаменитой статье «Как нам обустроить Россию».Фото: ТАСС
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Лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну 11 декабря исполнилось бы 100 лет. К юбилею классика русской литературы газета «Комсомольская правда» возвращается к его знаменитой статье «Как нам обустроить Россию». Тиражом 22 миллиона экземпляров она разошлась по стране в сентябре 1990 года. И напечатано своеобразное предсказание Солженицына о пути России было именно в «Комсомольской правде». Больше года оставалось до того момента, как рухнет СССР. Однако уже тогда публицистические размышления автора становятся предвестниками неминуемого распада Советской Империи, споров национальных республик и других русских катастроф. Как выйти из этой разрухи и предупредить беды – этот путь Солженицын обозначил в статье.

Послание, по сути, из другого века и другой страны звучит как нельзя актуально и сегодня. Многое из сказанного Александром Исаевичем 28 лет назад звучит пронзительно современно.

Репринтное издание, точную копию брошюры 1990-го года, восстановит на своих страницах «Комсомольская правда». А какие выводы делать из исторического текста – решать вам. Уже в пятницу, 14 декабря, в киосках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, спрашивайте специальный выпуск «Комсомольской правды» с брошюрой Александра Солженицына «Как обустроить Россию».

Как «Комсомолка», будучи тогда печатным органом ЦК ВЛКСМ, публиковала программную статью главного диссидента СССР? Как доставила ее из США, где жил в то время Солженицын? За всем этим стоит целая история. Ее тоже узнают наши читатели.

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