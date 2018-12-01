2018-12-12T19:34:27+03:00
Досуг

Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на праздник «День Героя»

Стань героем в VR – реальности
Степан СТЕПАНОВ
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Каждый из гостей, надев шлем и взяв в руки контроллеры, сможет отправиться в мир героических профессий.Каждый из гостей, надев шлем и взяв в руки контроллеры, сможет отправиться в мир героических профессий.
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На праздник «День Героя» вас приглашает Исторический парк «Россия – Моя история» - это уникальный мультимедийный комплекс представляет всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней при помощи более 900 единиц мультимедийного и интерактивного оборудования, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров «живой ленты» истории, где разместятся площадки виртуальной реальности, оснащенные новейшим оборудованием в сфере VR.

Каждый из гостей, надев шлем и взяв в руки контроллеры, сможет отправиться в мир героических профессий:

- прогуляться по МКС в невесомости и скафандре,

- научиться управлять вместе с семьей или друзьями реактивными самолетами

- или спасти город от пожара.

Вход СВОБОДНЫЙ.

Адрес: Исторический парк “Россия – моя история” г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная 32 строений 1. Вход с улицы Бассейной.

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