Режиссер черной комедии о блокадном Петербурге заявил о запрете его фильма

- Меня предупредили, что Роскомнадзор будет блокировать Youtube если я залью фильм, - пожаловался режиссер Алексей Красовский. Речь идет о скандальной картине «Праздник». Полностью ленту еще никто не видел, но она уже вызвала множество споров.

«Праздник» взорвал информационную повестку несколько месяцев назад. И немудрено, ведь это - черная комедия о блокадном Ленинграде. Режиссер ленты рещил пошутить над тем, как праздновали Новый год в осажденном городе. Дословно:

«Блокадный Ленинград, 31 декабря. В загородном доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом».

Афишу фильма можно увидеть в интернете

Такое видение блокады, мягко говоря, разозлило россиян. Порцию негатива на своих страницах в соцсетях получил и режиссер Красовский, и актеры «Праздника». Кстати, сыграли в ленте и именитые артисты. Например, Алена Бабаенко и Ян Цапник. До сих пор актеры «Праздника» с прессой не общаются. Зато Алексей Красовский пытается отвечать на вопросы на Фейсбуке. Так он сообщил, что не собирается получать прокатное удостоверение на фильм, чтобы не отдавать копию в прокуратуру. Поэтому в кинотеатрах «Праздника» не будет.

- Не хочу играть в поддавки с «экспертами», - пишет режиссер.- Очевидно, что если фильм запретить и никому не показывать, врать о его содержании будет проще, так что обойдемся без справок исторического общества и министерства…

Тем не менее, на просторах интернета лента появится в Новый год – 31 декабря. Но вот незадача – режиссер боится, что и там его творение не увидят, немедленно заблокировав. Роскомнадзор пока не дал никаких комментариев, касательно блокировки фильма в сети.

Кстати, фильм был снят из денег, которые собрали на краундфиндинговой платформе. 127 тысяч рублей сдали на фильм «Праздник» зрители, которых зацепил острый, «проблемный» сюжет. Теперь сбор закрыт и режиссер говорит, что возобновлять его не будет - пока денег на картину хватает.

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Истерия вокруг новой работы создателя «Коллектора» с каждым днем все громче. Задолго премьеры комедийного фильма о блокаде Ленинграда «Праздник» (картину еще не смонтировали и не озвучили), на режиссера обрушилась волна критики. Уже предложено не допускать картину к прокату. 46-летний Алексей Красовский держит оборону вместе с актерами его ленты. Кинематографист и исполнители главных ролей пока предпочитают от комментариев отказываться. (подробности)

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