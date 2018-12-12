2018-12-12T10:33:40+03:00
Происшествия

В Ленобласти осудят троих подростков, которые зарубили мужчину топором ради 40 тысяч рублей

Двое 16-летних парней и их 17-летний приятель убили жителя Тихвина, спрятали труп, а потом ограбили квартиру жертвы
Петр КИБЕР
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В Ленобласти отправят под суд троих подростков, которые зарубили мужчину топором ради 40 тысяч рублей.В Ленобласти отправят под суд троих подростков, которые зарубили мужчину топором ради 40 тысяч рублей.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Трое несовершеннолетних подростков из Тихвинского района Ленинградской области пойдут под суд за жестокое убийство 38-летнего мужчины, которое они совершили около года назад. Свою жертву малолетние изуверы забили до смерти топором.

- По версии следствия, в ночь с 16 на 17 ноября 2017 года 16-летний юноша заманил знакомого на садовый участок в поселке Фишева Гора, где с двумя подельниками 16 и 17 лет напал на человека, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

Уже потом, когда преступление вскрылось, подростки признались, что били мужчину ногами, руками, поленьями, а также топором. Когда жертва перестала дышать, тело погрузили в тачку и отвезли в заброшенный дом, где закопали труп в землю.

Перед этим из карманов убитого юные злоумышленники достали всю наличность, забрали сотовый телефон, а позднее наведались и домой к жертве, где украли еще 39 тысяч рублей. Общая сумма добычи немногим перевалила за 40 тысяч рублей, однако это стоило человеку жизни.

Объем дела, возбужденного по статьям « разбой, совершенный группой лиц» и «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», составил 8 томов. Сейчас оно передано в суд. Взрослым преступникам за подобные деяния могут дать до 20 лет тюрьмы, но и подросткам, несмотря на их юный возраст, грозят серьезные тюремные сроки.

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