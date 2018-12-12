2018-12-12T11:14:47+03:00
Общество

Бейсджампер спрыгнул с 27 этажа новостройки в Мурино

«Подвиг» бесстрашного экстремала попал в объектив камеры наблюдения [видео]
Петр КИБЕР
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Бейсджампер спрыгнул с 27 этажа новостройки в Мурино. Фото: ВОРОБЬЕВ ДаниилБейсджампер спрыгнул с 27 этажа новостройки в Мурино. Фото: ВОРОБЬЕВ Даниил
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Петербургские крыши продолжают привлекать экстремалов. Но если в центре города по «верхам» в основном водят экскурсии, то на периферии города притягательными объектами являются высотки. В Мурино, например, с 27-этажного здания спрыгнул бейсджампер.

- Проникновение парашютиста на крышу и леденящий прыжок в неизвестность с высоты около 100 метров, - так описывают событие местные жители в группе «Девяткино онлайн» «ВКонтакте».

Учитывая, что мероприятие было крайне рискованным – а все прыжки с раскрытием купола на сверхмалой высоте считаются очень опасными и выполняются только опытными спортсменами – муринскому экстремалу крупно повезло. Он не только не разбился, но и смог аккуратно приземлиться на ноги рядом со школой. И лишь его параплан безжизненно повис на заборе учебного заведения.

Видеозапись «подвига», попавшая в интернет, стремительно набрала более шести тысяч просмотров. А в комментариях петербуржцы так и не смогли определиться, восхищаются они смелостью бейсджампера, или сомневаются в его умственных способностях.

В Мурино бейсджампер прыгнул с многоэтажки.Видео: "Девяткино онлайн"/vk.com/9online

- Это как мало нужно иметь мозгов, чтобы прыгать с многоэтажек, пренебрегая всеми нормами безопасности и, самое главное, безопасностью прохожих? – пишет Евгений Мохов.

- Нет слов! Я даже не понимаю, восхищена я или в недоумении, - согласна Наташа Шемит.

Напомним, что бейсджампинг – это прыжки с парашютом с различных индустриальных построек, таких как башенные краны, небоскребы, передающие антенны. Не брезгуют экстремалы скальными уступами и прочими высокогорными объектами.

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