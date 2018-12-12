2018-12-12T15:47:18+03:00
Происшествия

Студентов, попавших в аварию с автобусом в Псковской области, перевезут в Петербург на вертолете

В ДТП пострадали 10 человек, двое из них в реанимации
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Автобус со студентами перевернулся на трассе. Пострадали 10 человек. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Автобус со студентами перевернулся на трассе. Пострадали 10 человек. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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Ссадинами, переломами и ушибами обернулась поездка в Псковскую область для петербургских студентов. Вечером 11 декабря автобус с будущими менеджерами по туризму и экскурсоводами сошел с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадали 10 человек.

ДОРОГА БЫЛА СКОЛЬЗСКОЙ

Туристический автобус со студентами СПбГУ выехал из Петербурга во вторник днем, 11 декабря. Для ребят поездка была долгожданной. В Псковской области их ждала учебная практика. Пройти она должна была в Пушкинских горах. Живописный поселок раскинулся на западе региона. Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы поклониться гению русской литературы и пройтись теми тропами, которыми когда-то гулял поэт.

Однако до места назначения ребята не добрались. Путешествие прервала авария, произошедшая недалеко от деревни Коноплюшка. Автобус с пассажирами сошел с трассы. Как рассказали очевидцы, дорога была скользкой. Водитель резко затормозил, но из-за гололедицы транспорт занесло, и тот улетел в кювет.

- Из 17-ти пассажиров в ДТП пострадали 9 человек. У них в основном травмы средней степени тяжести и только самый молодой пассажир, 1999 года рождения, получил тяжелые повреждения, - сообщили в правительстве Псковской области вечером 11 декабря.

Позднее за помощью обратился еще один человек.

ДВОЕ В РЕАНИМАЦИИ

На место ЧП экстренно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Троих пассажиров госпитализировали в ближайший травмоцентр в городе Острове. Еще шестерых отправили в Пушкиногорскую больницу.

Пострадавшие до сих пор находятся в больничных палатах. Двое - студент и преподаватель - в реанимации. Врачи диагностировали у них переломы грудных отделов позвоночника, а также сотрясение головного мозга. Но прогнозы у докторов оптимистичные.

- По информации, полученной от медиков, угрозы жизни кого-либо из пострадавших нет, - рассказала «КП» сотрудник пресс-службы СПбГУ Полина Огородникова. - Руководство университета находится в тесном контакте с представителями местной администрации, а также медицинских учреждений, где пострадавшим оказывают помощь.

В ближайшие часы за пострадавшими отправится вертолет МЧС. Обучающихся и преподавателя доставят в Северную столицу в сопровождении медиков.

Сейчас сотрудники УМВД по Пушкиногорскому району устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

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