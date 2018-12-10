Программа Новогоднего Книжного салона 2018 в Петербурге
13 декабря
11.45
Выступление детского ансамбля «Голосята».
Место проведения: сцена
Организатор: КПВСМИ
12.00
Торжественное открытие Санкт-Петербургского Новогоднего книжного салона.
Место проведения: сцена.
Организатор: КПВСМИ
12.30
Презентация книги воспоминаний о Данииле Александровиче Гранине.
Место проведения: сцена
Организатор: КПВСМИ, издательство «Вита Нова»
13.00
Концерт, посвященный А. Грину и «Алым парусам».
Место проведения: сцена.
Организатор: журнал «Адреса Петербурга»
13.00
Семинар «Пять шагов к Читающей школе: стратегия роста».
Место проведения: малый зал № 1
Организатор: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Информационно-библиотечный центр
15.00
«Дети – наше будущее. Но какое..?»
Дискуссия, посвященная современному воспитанию детей. Необходимо ли, кроме семьи, возложить воспитание детей на школу? Какую роль должны играть писатели в воспитательном процессе? Что нужно для того, чтобы наладить взаимопонимание между детьми и родителями
Место проведения: малый зал №1
Организатор: СПб отделение Союза писателей России
16.00
Презентация нового номера детского журнала «Санкт-Петербургская Искорка». Примут участие члены редколлегии и авторы (дети и взрослые) журнала.
Место проведения: малый зал №1
Организатор: СПб отделение Союза писателей России
16.00
Выступают победители Литературного фестиваля «Петербургские строфы – в стихах и песнях». Будет представлена книга «Звучащие строфы Петербурга – 2018», в которую вошли лучшие произведения участников литературного фестиваля.
Место проведения: сцена
Организатор: НП «Родные просторы»
17.00
Бал литературных героев.
Место проведения: малый зал № 1
Организатор: Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных
18.00
Вручение премии «Неизвестный Петербург»
Место проведения: сцена
Организатор: КПВСМИ
19.00
Лекция политолога Фёдора Лукьянова.
Место проведения: большой зал
Организатор: КПВСМИ
20.00
К 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова
«И дольше века длится день» — спектакль мастерской заслуженного деятеля искусств Республики Карелия А.М. Зеланда, созданный по мотивам одноименного романа Чингиза Айтматова. Жанр работы обозначен как литературно-драматическое сочинение. Отказавшись от нескольких сюжетных линий романа, команда спектакля сделала выбор в пользу одной – человеческой. Опираясь на слова самого Чингиза Айтматова о том, человек остается человеком пока размышляет о жизни и смерти, Зеланд вместе с учениками предлагает и зрителям подумать об этом.
Место проведения: сцена
Организатор: Российский государственный институт сценических искусств
14 декабря
11.00
Научно-практическая конференция по проблемам детского и подросткового чтения
Место проведения: большой зал, малые залы № 1 и №2
Организатор: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, кафедра филологического образования, Академическая гимназия № 56
15.00
К 10-летию поэтического журнала «Окно». Встреча с авторским коллективом и редколлегией
Место проведения: малый зал №2
Организатор: СПб отделение Союза писателей России
15.00
Презентация книги Галины Врублевской "Как писать прозу. Полный курс для начинающих"
Место проведения: малый зал №1
Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга
15.30
Презентация журнала «Невский альманах»
Место проведения: большой зал № 3
Организатор: НП «Родные просторы»
16.00
Круглый стол «Солженицын: кто он для России? Нужно ли его читать сегодня?»
Место проведения: малый зал № 1
Организатор: АТОЗС совместно с «Собором православной интеллигенции Санкт-Петербурга»
16.00
Круглый стол «Навстречу 75-летию Великой Победы. Комсомольцы на фронтах Великой Отечественной».
Место проведения: малый зал №2
Организатор: СПб отделение Союза писателей России
16.30
Презентация книг издательства «Живая книга»
Место проведения: большой зал
Организатор: издательство «Живая книга»
17.00
Встреча с писателем Александром Мелиховым.
Место проведения: сцена
Организатор: издательство ЭКСМО
17.00
Встреча с Натальей Громовой и Татьяной Поздяковой, презентация книги «Дело Бронникова»
Место проведения: малый зал № 2
Организатор: издательство АСТ
17.30
Круглый стол к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады «Блокадники: дети у станков и в дозорах»
Место проведения: большой зал
Организатор: СПб отделение Союза писателей России
18.00
Презентация книг Рината Валиуллина "Где валяются поцелуи. Венеция" и "Кофе на утреннем небе"
Место проведения: сцена.
Организатор: издательство АСТ
18.00
Встреча с Василием Смольным.
Место проведения: малый зал №2
Организатор: издательство «Бомбора»
18.00
Презентация Виталия Шиманова, «Письмо Криштиану Роналду» и Ивана Сабило «Генерал и акушерка»
Место поведения: малый зал №1
Организатор: НП «Родные просторы»
19.00
Встреча с Натальей Будиловой, презентация книги "Хоумтерапия. Как перезагрузить жизнь не выходя из дома"
Место проведения: малый зал № 2
Организатор: издательство «Бомбора»
19.00
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: Петербургские тайны
Место проведения: большой зал
Организатор: журнал «Адреса Петербурга»
20.00
В преддверии 120-летия со дня рождения Андрея Платонова (1899–1951) будет показан спектакль «Корова» по одноименному рассказу Андрея Платонова – студенческая работа молодых режиссеров РГИСИ Камили Хусаиновой и Евгении Колесниченко (курс лауреата Государственной премии РСФСР им. К.С Станиславского, Г.Р. Тростянецкого).
Место проведения: сцена
Организатор: Российский государственный институт сценических искусств
15 декабря
11.00
Творческая встреча и мастер-класс по развитию чтения у детей детского писателя, Заслуженного учителя Российской Федерации Лобановской Зои Дмитриевны.
Место проведения: малый зал № 1
Организатор: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Калининского района Санкт-Петербурга
11.00
Встреча с детским писателем Гурией Османовой, занявшей 2 место во Всероссийском конкурсе «Учитель года-2018» (номинация «логопед»).
Место проведения: малый зал №2
Организатор: СПб отделение Союза писателей России
12.00
Новогодний калейдоскоп петербургских детских журналов «Костер», «Автобус»,«Чиж и Ёж», «Искорка», «Планетарий», «У Лукоморья», «Алый парус» (презентация новых номеров, творческая встреча с редакциями, автограф-сессия)
Место проведения: сцена
Организатор: Ассоциация детской и педагогической прессы Санкт-Петербурга
12.00
Известный издатель Георгий Гупало, заместитель директора московского Музея космонавтики Вячеслав Климентов, Дарья Чудная, пресс-атташе московского Музея космонавтики, журналист, актриса, руководитель пресс-службы московского Музея космонавтики, представят серию книг для детей «proКосмос» — «Животные-космонавты. Первые покорители космоса» и «Гагарин. Удивительная история первого полёта». На встрече будет много интересного о жизни на космической станции, первых полетах, уникальных космических открытиях и покорителях Вселенной!
Место проведения: малый зал №2
Организатор: ИД «Питер»
12.00
Круглый стол «Художественная литература и воспитание личности. В школе и дома»
Место проведения: большой зал
Организатор: АТОЗС
13.00
Дмитрий Миропольский представит популярную книжную серию «Петербургский Дюма» и расскажет, как создаются кинематографичные тексты.
Место проведения: сцена
Организатор: издательство АСТ
13.00
Литературная игра от Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга.
Место проведения: малый зал №1
Организатор: Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга и Высшая школа печати и медиатехнологий СПбГУПТД
13.00
Презентация серии книг «История моей улицы».
Место проведения: малый зал № 2
Организатор: «Дом Писателя»
13.00
«Читать и смотреть»: открытый диалог двух деятелей культуры с мировыми именами: петербургский писатель Евгений Водолазкин и польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси расскажут о современном восприятии текстов и видео-образов. Автор , переведенный на тридцать два языка, и обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля поделятся своими представлениями о месте литературы и кинематографа в современном мире, особенностях восприятия книг и кино современным поколением читателей и зрителей
Место проведения: большой зал
Организатор: КПВСМИ
14.00
Лекция Бориса Колоницкого «Революция 1917 года»
Место проведения: сцена
Организатор: издательство ЭКСМО
14.30
Известный российский публицист и политик Николай Стариков представит свою новую книгу «Ненависть. Хроники русофобии». Автор ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся экономических и политических санкций, бойкотирования спортивных и культурных мероприятий, формирования негативного образа России
Место проведения: большой зал
Организатор: ИД «Питер»
14.30
Встреча с Юлией Гумен, основателем и совладельцем агентства Банке, Гумен и Смирнова «Есть такая профессия, литературный агент?»
Существует ли такая профессия как институт в России? Какими умениями, квалификациями и навыками должен обладать человек, который решает стать литературным агентом. С чего начинать и каковы первые шаги литературного агента?
Место проведения: малый зал № 2
15.00
Литературный батл «Читаю! Рекомендую!»
Место проведения: малый зал № 1
Организатор: Академия талантов Санкт-Петербурга
15.30
Встреча с писательницей Еленой Колиной, презентация книги «Ты как девочка»
Место проведения: малый зал №2
Организатор: издательство АСТ
16.00
Презентация аудиокниги «Открытый океан». Автор композиции и композитор Ольга Державина. Стихи Бориса Орлова. Исполняют профессиональные певцы и чтецы.
Место проведения: сцена
Организатор: СПБ отделение Союза писателей России
16.30
Встреча с Александром Мазиным, презентация книги "Викинг. Мы платим железом"
Место проведения: малый зал №2
Организатор: издательство ЭКСМО
17.00
Юлианна Плискина, презентация книг «Мифоеды. Как перестать питаться заблуждениями на голодный желудок» (обновленное издание)
Место проведения: сцена
Организатор: издательство «Бомбора»
17.00
Презентация проекта, посвященного 100-летию детской литературы «Ёлка 1918 – 2018»
Место проведения: малый зал №1
Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга
17.30
Встреча с детским писателей Юрием Поляковым
Место проведения: малый зал №2
Организатор: КПВСМИ
17.00
Олег Соколов и Дмитрий Goblin Пучков проведут презентацию книги «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799 – 1805 гг.»
Книга посвящена интереснейшему периоду нашей истории – первой войне коалиции государств, возглавляемых Российской империей против Наполеона.
Олег Соколов – крупнейший специалист по истории наполеоновской эпохи, кавалер ордена Почетного легиона, основатель движения военно-исторической реконструкции в России. Он исследует военную и политическую историю Европы наполеоновской эпохи, используя обширнейшие материалы: французские и русские архивы, свидетельства участников событий, работы военных историков прошлого и современности.
Дмитрий Goblin Пучков – известный российский писатель, публицист, переводчик, блогер. Автор многих переводов (в том числе пародийных) голливудских фильмов и сериалов, общественный деятель, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации.
Место проведения: большой зал № 3
Организатор: ИД «Питер»
18.00
Презентация книги Даниила Гранина
Место проведения: сцена
Организатор: издательство АСТ
18.00
Встреча с писательницей Викой Кисимяка
Место проведения: малый зал №1
Организатор: издательство АСТ
18.00
Презентация книги В. В. Малышева «Петербургские тайны. Занимательный исторический путеводитель»
Место проведения: большой зал № 3
Организатор: Фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир»
18.30
Известная теле- и радиоведущая Анна Шафран представит свою первую книгу «Государство чести. Монархия — будущее России».
В дебютной книге «Государство чести. Монархия — будущее России» автор опровергает мифы и предрассудки, сложившиеся вокруг монархической формы правления. Почему российское общество отказалось от монархии и к чему это привело? Кто допустил, чтобы капитализм заменил нам религию? Почему мы отрицаем самодержавие и боимся его возрождения? Зачем мы продолжаем играть в «европейцев» и «американцев»? Вернем России Государя-императора!
Место проведения: малый зал № 2
Организатор: ИД «Питер»
16 декабря
11.00
«О город Петра и о России я прочитаю лучшие стихи»: литературная встреча с детьми – победителями конкурсов чтецов и членами бюро секции детской литературы.
Место проведения: малый зал № 1
Организатор: СПб отделение Союза писателей России
11.00
Презентация книги Марианны Соломко «Короставнок» и книги Юрия Порохова «Родные осины»
Место проведения: малый зал № 2
Организатор: НП «Родные просторы»
12.00
Выступление молодых поэтов из клуба «Дерзание»
Место проведения: сцена
Организатор: КПВСМИ
12.00
Встреча с Натальей Тимошенко и Еленой Обуховой.
Место проведения: малый зал №1
Организатор: издательство ЭКСМО
12.00
Выступление Ильи Бояшова, презентация книги "Портулан"
Место проведения: большой зал
Организатор: издательство АСТ
13.00
Выступление ансамбля «Метелица»
Место проведения: сцена
Организатор: КПВСМИ
13.00
Интеллектуальный турнир «Слово правды», посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына
Место проведения: малый зал № 1
Организатор: Академия талантов Санкт-Петербурга
13.00
Встреча с писателем Олегом Шишкиным, презентация книги «Последняя тайна Распутина»
Место проведения: малый зал № 2
Организатор: издательство АСТ
13.00
Презентация книг серии «Тупичок Гоблина»: «Коммунизм», «Нацизм», «Диалектика. Ключ к истине» и др.
Михаил Попов – доктор философских наук, профессор кафедры экономики и права, президент фонда Рабочей Академии.
Егор Яковлев – историк, блогер, генеральный директор интернет-агентства SocialStars,автор популярного цикла лекций о событиях Второй мировой войны на YouTube. Место проведения: большой зал
Организатор: ИД «Питер»
14.00
Творческая встреча с Андреем Максимовым, известным писателем, телеведущим, драматургом, театральным режиссёром, автором бестселлеров по психофилософии и воспитанию детей. Читателям будет представлена книга «Удовольствие жить и другие привычки нормальных людей». Приглашаем поклонников Андрея Максимова для важной и интересной беседы, все желающие смогут задать свои вопросы и получить на них самые исчерпывающие и искренние ответы.
Место проведения: сцена
Организатор: ИД «Питер»
14.00
Презентация книги Александра Бельковича «ПроСТО кухня с Александром Бельковичем»
Место проведения: большой зал
Организатор: издательство «Бомбора»
15.00
Презентация книги Максима Леонидова "Все это и есть любовь"
Место проведения: сцена
Организатор: издательство ЭКСМО
15.00
Круглый стол , посвященный 100-летию окончанию Первой мировой войны
Место проведения: малый зал № 1
Организатор: КПВСМИ
15.00
Встреча с детской писательницей и логопедом Олесей Жуковой
Место проведения: малый зал № 2
Организатор: издательство ЭКСМО
15.00
Встреча с писателем Ником Перумовым.
Место проведения: большой зал № 3
Организатор: издательство ЭКСМО
16.00
Встреча с писательницей Ксенией Букшей, презентация книги «Открывается внутрь»
Место проведения: сцена
Организатор: издательство АСТ
16.00
Известный популяризатор науки, научный журналист, писатель и блог, кандидат биологических наук — Александр Панчин представит свою первую художественную книгу «Апофения». «Апофения» — это новелла в жанре антиутопии о мире, где наука пала перед человеческими предрассудками.
Место проведения: малый зал № 1
Организатор: ИД «Питер»
16.00
Встреча с писательницей Еленой Колиной.
Место проведения: малый зал № 2
Организатор: издательство ЭКСМО
16.00
«Молодой Петербург (Ленинград): вчера, сегодня, завтра». Встреча с главными редакторами и авторами еженедельника
Место проведения: большой зал № 3
Организатор: СПб отделение Союза писателей России
17.00
Выступление Джорджа Гуницкого "Осторожно, играет "Аквариум"
Место проведения: сцена
Организатор: издательство ЭКСМО
17.00
Презентация альманаха «Полдень»
Место проведения: малый зал №1
Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга
17.00
Творческий вечер Николая Прокудина
Место проведения: большой зал
Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга
В программе мероприятий возможны изменения.