Программа Новогоднего Книжного салона 2018 в Петербурге

13 декабря

11.45

Выступление детского ансамбля «Голосята».

Место проведения: сцена

Организатор: КПВСМИ

12.00

Торжественное открытие Санкт-Петербургского Новогоднего книжного салона.

Место проведения: сцена.

Организатор: КПВСМИ

12.30

Презентация книги воспоминаний о Данииле Александровиче Гранине.

Место проведения: сцена

Организатор: КПВСМИ, издательство «Вита Нова»

13.00

Концерт, посвященный А. Грину и «Алым парусам».

Место проведения: сцена.

Организатор: журнал «Адреса Петербурга»

13.00

Семинар «Пять шагов к Читающей школе: стратегия роста».

Место проведения: малый зал № 1

Организатор: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Информационно-библиотечный центр

15.00

«Дети – наше будущее. Но какое..?»

Дискуссия, посвященная современному воспитанию детей. Необходимо ли, кроме семьи, возложить воспитание детей на школу? Какую роль должны играть писатели в воспитательном процессе? Что нужно для того, чтобы наладить взаимопонимание между детьми и родителями

Место проведения: малый зал №1

Организатор: СПб отделение Союза писателей России

16.00

Презентация нового номера детского журнала «Санкт-Петербургская Искорка». Примут участие члены редколлегии и авторы (дети и взрослые) журнала.

Место проведения: малый зал №1

Организатор: СПб отделение Союза писателей России

16.00

Выступают победители Литературного фестиваля «Петербургские строфы – в стихах и песнях». Будет представлена книга «Звучащие строфы Петербурга – 2018», в которую вошли лучшие произведения участников литературного фестиваля.

Место проведения: сцена

Организатор: НП «Родные просторы»

17.00

Бал литературных героев.

Место проведения: малый зал № 1

Организатор: Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных

18.00

Вручение премии «Неизвестный Петербург»

Место проведения: сцена

Организатор: КПВСМИ

19.00

Лекция политолога Фёдора Лукьянова.

Место проведения: большой зал

Организатор: КПВСМИ

20.00

К 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова

«И дольше века длится день» — спектакль мастерской заслуженного деятеля искусств Республики Карелия А.М. Зеланда, созданный по мотивам одноименного романа Чингиза Айтматова. Жанр работы обозначен как литературно-драматическое сочинение. Отказавшись от нескольких сюжетных линий романа, команда спектакля сделала выбор в пользу одной – человеческой. Опираясь на слова самого Чингиза Айтматова о том, человек остается человеком пока размышляет о жизни и смерти, Зеланд вместе с учениками предлагает и зрителям подумать об этом.

Место проведения: сцена

Организатор: Российский государственный институт сценических искусств

14 декабря

11.00

Научно-практическая конференция по проблемам детского и подросткового чтения

Место проведения: большой зал, малые залы № 1 и №2

Организатор: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, кафедра филологического образования, Академическая гимназия № 56

15.00

К 10-летию поэтического журнала «Окно». Встреча с авторским коллективом и редколлегией

Место проведения: малый зал №2

Организатор: СПб отделение Союза писателей России

15.00

Презентация книги Галины Врублевской "Как писать прозу. Полный курс для начинающих"

Место проведения: малый зал №1

Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга

15.30

Презентация журнала «Невский альманах»

Место проведения: большой зал № 3

Организатор: НП «Родные просторы»

16.00

Круглый стол «Солженицын: кто он для России? Нужно ли его читать сегодня?»

Место проведения: малый зал № 1

Организатор: АТОЗС совместно с «Собором православной интеллигенции Санкт-Петербурга»

16.00

Круглый стол «Навстречу 75-летию Великой Победы. Комсомольцы на фронтах Великой Отечественной».

Место проведения: малый зал №2

Организатор: СПб отделение Союза писателей России

16.30

Презентация книг издательства «Живая книга»

Место проведения: большой зал

Организатор: издательство «Живая книга»

17.00

Встреча с писателем Александром Мелиховым.

Место проведения: сцена

Организатор: издательство ЭКСМО

17.00

Встреча с Натальей Громовой и Татьяной Поздяковой, презентация книги «Дело Бронникова»

Место проведения: малый зал № 2

Организатор: издательство АСТ

17.30

Круглый стол к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады «Блокадники: дети у станков и в дозорах»

Место проведения: большой зал

Организатор: СПб отделение Союза писателей России

18.00

Презентация книг Рината Валиуллина "Где валяются поцелуи. Венеция" и "Кофе на утреннем небе"

Место проведения: сцена.

Организатор: издательство АСТ

18.00

Встреча с Василием Смольным.

Место проведения: малый зал №2

Организатор: издательство «Бомбора»

18.00

Презентация Виталия Шиманова, «Письмо Криштиану Роналду» и Ивана Сабило «Генерал и акушерка»

Место поведения: малый зал №1

Организатор: НП «Родные просторы»

19.00

Встреча с Натальей Будиловой, презентация книги "Хоумтерапия. Как перезагрузить жизнь не выходя из дома"

Место проведения: малый зал № 2

Организатор: издательство «Бомбора»

19.00

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: Петербургские тайны

Место проведения: большой зал

Организатор: журнал «Адреса Петербурга»

20.00

В преддверии 120-летия со дня рождения Андрея Платонова (1899–1951) будет показан спектакль «Корова» по одноименному рассказу Андрея Платонова – студенческая работа молодых режиссеров РГИСИ Камили Хусаиновой и Евгении Колесниченко (курс лауреата Государственной премии РСФСР им. К.С Станиславского, Г.Р. Тростянецкого).

Место проведения: сцена

Организатор: Российский государственный институт сценических искусств

15 декабря

11.00

Творческая встреча и мастер-класс по развитию чтения у детей детского писателя, Заслуженного учителя Российской Федерации Лобановской Зои Дмитриевны.

Место проведения: малый зал № 1

Организатор: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Калининского района Санкт-Петербурга

11.00

Встреча с детским писателем Гурией Османовой, занявшей 2 место во Всероссийском конкурсе «Учитель года-2018» (номинация «логопед»).

Место проведения: малый зал №2

Организатор: СПб отделение Союза писателей России

12.00

Новогодний калейдоскоп петербургских детских журналов «Костер», «Автобус»,«Чиж и Ёж», «Искорка», «Планетарий», «У Лукоморья», «Алый парус» (презентация новых номеров, творческая встреча с редакциями, автограф-сессия)

Место проведения: сцена

Организатор: Ассоциация детской и педагогической прессы Санкт-Петербурга

12.00

Известный издатель Георгий Гупало, заместитель директора московского Музея космонавтики Вячеслав Климентов, Дарья Чудная, пресс-атташе московского Музея космонавтики, журналист, актриса, руководитель пресс-службы московского Музея космонавтики, представят серию книг для детей «proКосмос» — «Животные-космонавты. Первые покорители космоса» и «Гагарин. Удивительная история первого полёта». На встрече будет много интересного о жизни на космической станции, первых полетах, уникальных космических открытиях и покорителях Вселенной!

Место проведения: малый зал №2

Организатор: ИД «Питер»

12.00

Круглый стол «Художественная литература и воспитание личности. В школе и дома»

Место проведения: большой зал

Организатор: АТОЗС

13.00

Дмитрий Миропольский представит популярную книжную серию «Петербургский Дюма» и расскажет, как создаются кинематографичные тексты.

Место проведения: сцена

Организатор: издательство АСТ

13.00

Литературная игра от Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга.

Место проведения: малый зал №1

Организатор: Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга и Высшая школа печати и медиатехнологий СПбГУПТД

13.00

Презентация серии книг «История моей улицы».

Место проведения: малый зал № 2

Организатор: «Дом Писателя»

13.00

«Читать и смотреть»: открытый диалог двух деятелей культуры с мировыми именами: петербургский писатель Евгений Водолазкин и польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси расскажут о современном восприятии текстов и видео-образов. Автор , переведенный на тридцать два языка, и обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля поделятся своими представлениями о месте литературы и кинематографа в современном мире, особенностях восприятия книг и кино современным поколением читателей и зрителей

Место проведения: большой зал

Организатор: КПВСМИ

14.00

Лекция Бориса Колоницкого «Революция 1917 года»

Место проведения: сцена

Организатор: издательство ЭКСМО

14.30

Известный российский публицист и политик Николай Стариков представит свою новую книгу «Ненависть. Хроники русофобии». Автор ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся экономических и политических санкций, бойкотирования спортивных и культурных мероприятий, формирования негативного образа России

Место проведения: большой зал

Организатор: ИД «Питер»

14.30

Встреча с Юлией Гумен, основателем и совладельцем агентства Банке, Гумен и Смирнова «Есть такая профессия, литературный агент?»

Существует ли такая профессия как институт в России? Какими умениями, квалификациями и навыками должен обладать человек, который решает стать литературным агентом. С чего начинать и каковы первые шаги литературного агента?

Место проведения: малый зал № 2

15.00

Литературный батл «Читаю! Рекомендую!»

Место проведения: малый зал № 1

Организатор: Академия талантов Санкт-Петербурга

15.30

Встреча с писательницей Еленой Колиной, презентация книги «Ты как девочка»

Место проведения: малый зал №2

Организатор: издательство АСТ

16.00

Презентация аудиокниги «Открытый океан». Автор композиции и композитор Ольга Державина. Стихи Бориса Орлова. Исполняют профессиональные певцы и чтецы.

Место проведения: сцена

Организатор: СПБ отделение Союза писателей России

16.30

Встреча с Александром Мазиным, презентация книги "Викинг. Мы платим железом"

Место проведения: малый зал №2

Организатор: издательство ЭКСМО

17.00

Юлианна Плискина, презентация книг «Мифоеды. Как перестать питаться заблуждениями на голодный желудок» (обновленное издание)

Место проведения: сцена

Организатор: издательство «Бомбора»

17.00

Презентация проекта, посвященного 100-летию детской литературы «Ёлка 1918 – 2018»

Место проведения: малый зал №1

Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга

17.30

Встреча с детским писателей Юрием Поляковым

Место проведения: малый зал №2

Организатор: КПВСМИ

17.00

Олег Соколов и Дмитрий Goblin Пучков проведут презентацию книги «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799 – 1805 гг.»

Книга посвящена интереснейшему периоду нашей истории – первой войне коалиции государств, возглавляемых Российской империей против Наполеона.

Олег Соколов – крупнейший специалист по истории наполеоновской эпохи, кавалер ордена Почетного легиона, основатель движения военно-исторической реконструкции в России. Он исследует военную и политическую историю Европы наполеоновской эпохи, используя обширнейшие материалы: французские и русские архивы, свидетельства участников событий, работы военных историков прошлого и современности.

Дмитрий Goblin Пучков – известный российский писатель, публицист, переводчик, блогер. Автор многих переводов (в том числе пародийных) голливудских фильмов и сериалов, общественный деятель, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации.

Место проведения: большой зал № 3

Организатор: ИД «Питер»

18.00

Презентация книги Даниила Гранина

Место проведения: сцена

Организатор: издательство АСТ

18.00

Встреча с писательницей Викой Кисимяка

Место проведения: малый зал №1

Организатор: издательство АСТ

18.00

Презентация книги В. В. Малышева «Петербургские тайны. Занимательный исторический путеводитель»

Место проведения: большой зал № 3

Организатор: Фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир»

18.30

Известная теле- и радиоведущая Анна Шафран представит свою первую книгу «Государство чести. Монархия — будущее России».

В дебютной книге «Государство чести. Монархия — будущее России» автор опровергает мифы и предрассудки, сложившиеся вокруг монархической формы правления. Почему российское общество отказалось от монархии и к чему это привело? Кто допустил, чтобы капитализм заменил нам религию? Почему мы отрицаем самодержавие и боимся его возрождения? Зачем мы продолжаем играть в «европейцев» и «американцев»? Вернем России Государя-императора!

Место проведения: малый зал № 2

Организатор: ИД «Питер»

16 декабря

11.00

«О город Петра и о России я прочитаю лучшие стихи»: литературная встреча с детьми – победителями конкурсов чтецов и членами бюро секции детской литературы.

Место проведения: малый зал № 1

Организатор: СПб отделение Союза писателей России

11.00

Презентация книги Марианны Соломко «Короставнок» и книги Юрия Порохова «Родные осины»

Место проведения: малый зал № 2

Организатор: НП «Родные просторы»

12.00

Выступление молодых поэтов из клуба «Дерзание»

Место проведения: сцена

Организатор: КПВСМИ

12.00

Встреча с Натальей Тимошенко и Еленой Обуховой.

Место проведения: малый зал №1

Организатор: издательство ЭКСМО

12.00

Выступление Ильи Бояшова, презентация книги "Портулан"

Место проведения: большой зал

Организатор: издательство АСТ

13.00

Выступление ансамбля «Метелица»

Место проведения: сцена

Организатор: КПВСМИ

13.00

Интеллектуальный турнир «Слово правды», посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына

Место проведения: малый зал № 1

Организатор: Академия талантов Санкт-Петербурга

13.00

Встреча с писателем Олегом Шишкиным, презентация книги «Последняя тайна Распутина»

Место проведения: малый зал № 2

Организатор: издательство АСТ

13.00

Презентация книг серии «Тупичок Гоблина»: «Коммунизм», «Нацизм», «Диалектика. Ключ к истине» и др.

Михаил Попов – доктор философских наук, профессор кафедры экономики и права, президент фонда Рабочей Академии.

Егор Яковлев – историк, блогер, генеральный директор интернет-агентства SocialStars,автор популярного цикла лекций о событиях Второй мировой войны на YouTube. Место проведения: большой зал

Организатор: ИД «Питер»

14.00

Творческая встреча с Андреем Максимовым, известным писателем, телеведущим, драматургом, театральным режиссёром, автором бестселлеров по психофилософии и воспитанию детей. Читателям будет представлена книга «Удовольствие жить и другие привычки нормальных людей». Приглашаем поклонников Андрея Максимова для важной и интересной беседы, все желающие смогут задать свои вопросы и получить на них самые исчерпывающие и искренние ответы.

Место проведения: сцена

Организатор: ИД «Питер»

14.00

Презентация книги Александра Бельковича «ПроСТО кухня с Александром Бельковичем»

Место проведения: большой зал

Организатор: издательство «Бомбора»

15.00

Презентация книги Максима Леонидова "Все это и есть любовь"

Место проведения: сцена

Организатор: издательство ЭКСМО

15.00

Круглый стол , посвященный 100-летию окончанию Первой мировой войны

Место проведения: малый зал № 1

Организатор: КПВСМИ

15.00

Встреча с детской писательницей и логопедом Олесей Жуковой

Место проведения: малый зал № 2

Организатор: издательство ЭКСМО

15.00

Встреча с писателем Ником Перумовым.

Место проведения: большой зал № 3

Организатор: издательство ЭКСМО

16.00

Встреча с писательницей Ксенией Букшей, презентация книги «Открывается внутрь»

Место проведения: сцена

Организатор: издательство АСТ

16.00

Известный популяризатор науки, научный журналист, писатель и блог, кандидат биологических наук — Александр Панчин представит свою первую художественную книгу «Апофения». «Апофения» — это новелла в жанре антиутопии о мире, где наука пала перед человеческими предрассудками.

Место проведения: малый зал № 1

Организатор: ИД «Питер»

16.00

Встреча с писательницей Еленой Колиной.

Место проведения: малый зал № 2

Организатор: издательство ЭКСМО

16.00

«Молодой Петербург (Ленинград): вчера, сегодня, завтра». Встреча с главными редакторами и авторами еженедельника

Место проведения: большой зал № 3

Организатор: СПб отделение Союза писателей России

17.00

Выступление Джорджа Гуницкого "Осторожно, играет "Аквариум"

Место проведения: сцена

Организатор: издательство ЭКСМО

17.00

Презентация альманаха «Полдень»

Место проведения: малый зал №1

Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга

17.00

Творческий вечер Николая Прокудина

Место проведения: большой зал

Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга

В программе мероприятий возможны изменения.