2018-12-12T20:03:37+03:00
Общество

Петербург и Ленобласть перейдут на цифровое телевидение 3 июня 2019 года

До этого времени всем обладателям стареньких телевизоров нужно настроить антенны и приставки
Анна ПОСЛЯНОВАДмитрий ДЕЛИНСКИЙ
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Окончательно «цифровизировать» оба региона обещают до конца годаОкончательно «цифровизировать» оба региона обещают до конца годаФото: Олег АДАМОВИЧ
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Минкомсвязи опубликовал график перехода всех телевизоров страны на «цифру». В Петербурге и Ленинградской области аналоговое вещание общедоступных каналов прекратят 3 июня следующего года. Чтобы в день «икс» телевизор не превратился в ящик, стоит подготовиться.

ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТИПЛЕКС И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

Общероссийский переход с аналогового телевиденья на цифровое призван сэкономить средства и частоты: если на каждый аналоговый канал нужно по своему передатчику, то цифровые можно распространять целыми пакетами. Вторая цель новации – донести «телек» до самых отдаленных уголков страны. Так, даже в Ленобласти доступ к аналоговому бесплатному телевиденью (которое включает всего пять каналов) есть лишь у 44 процентов жителей, остальные платят за спутник и интернет.

«Цифра» обеспечит лучшее качество вещания и большее число каналов. В следующем году по всей стране вместо аналоговых каналов станут бесплатно распространять два мультиплекса (то есть пакета), каждый включает по десять цифровых каналов: «Первый», «Россия1», «МатчТВ», «НТВ», «Пятый», «Культура», «Россия24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦентр», а также «РенТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «МузТВ».

В Петербурге и Ленобласти подготовку к «цифре» начали еще в 2014-ом. Сейчас первый мультиплекс уже смотрят все петербуржцы и 99,43 процента жителей Ленобласти. Вторая десятка цифровых каналов тоже покрыла всю культурную столицу, а вот в области идет активное подключение, закончить которое обещают до конца года.

В планах – добавить третий мультиплекс. Он мог бы включить тематические и региональные каналы («78», «Санкт-Петербург»). Но пока решение вопроса отложили до полного отключения бесплатного аналогового ТВ. При этом региональные врезки (в «Первый», «Россию1» и «Россию24», «НТВ», «Пятый», «Культуру») перевели в «цифру» еще в 2017-ом.

– После отключения трансляции аналоговых телепрограмм в Петербурге и Ленобласти 3 июня на их частотах разместят сообщение, – объясняют в петербургском филиале РТРС. – Заставку будут передавать в течение недели. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

КАК ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ»

Определить, какое вещание в твоем телевизоре, легко по букве «А», которую основные каналы добавили к своему логотипу. Если она есть, не спешите выбрасывать старенький телевизор: достаточно направить в сторону ближайшего цифрового ретранслятора дециметровую антенну (от 400 до 1 500 рублей) и подключить к телевизору рекордер или ресивер стандарта DVB-T2 (от 600 до 4 000 рублей).

БЕСЕДКА с директором петербургской телебашни Русланом Евсеевым

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– В современных телевизорах этот ресивер уже встроенный, – объяснил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» директор петербургского филиала РТРС Руслан Евсеев. – Но если его нет, подойдет даже самая дешевая приставка.

В сумме – на антенну, простую приставку и вызов телемастеров, если установить оборудование самостоятельно не получилось, – переход на цифровое ТВ обойдется в 3-5 тысяч рублей.

В Ленобласти решили выдавать льготникам субсидии на покупку приставок. Глава региона Александр Дрозденко подписал постановление еще в конце октября.

– Правом на единовременную денежную компенсацию могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной, узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и семьи, получающие ежемесячное пособие на детей, – сообщают в администрации Ленобласти. – Для получения выплаты нужно обратиться в центр соцзащиты. Сумму компенсации определяют понесенные расходы на покупку оборудования в пределах трех тысяч рублей.

Узнать подробнее о том, как перейти на новое ТВ, можно на сайте смотрицифру.рф или по телефону: 8 (800) 220 20 02.

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