2018-12-12T16:02:19+03:00
Туризм

Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных городов по дешевизне перелетов за 2018 год

Опередили Северную столицу Сочи и Москва
Степан СТЕПАНОВ
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Названы самые популярные направления за 2018 год.Названы самые популярные направления за 2018 год.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Эксперты составили рейтинг самых самых популярных направлений в России. И Санкт-Петербург вошел в ТОП-3 городов, куда чаще всего пассажиры летали в 2018 году. Как пояснили специалисты Momondo.ru, рейтинг составлялся по анализу запросов на перелеты, совершенных за последние 12 месяцев.

- В пятерку самых популярных российских городов вошли также: Сочи, Москва, Краснодар и Анапа, - рассказала представитель momondo.ru Ирина Рябовол. - Петербург оказался на третьем месте и по спросу, и по дешевизне перелета. Так, среднегодовая цена авиабилетов в Северную столицу из других городов России составила 10 721 рублей.

Что касается международных направлений, то самый большой объем поиска пришелся на Тайланд. В частности, в ТОП-5 попали сразу два города - Бангкок и Пхукет. В этом рейтинге также оказались Стамбул, Барселона и Бургас.

Рейтинг самых популярных направлений в России.

Рейтинг самых популярных направлений в России.

Рост спроса на билеты в экзотические страны

Но, что удивительно, аналитики заметили неожиданный интерес российских путешественников в экзотические страны.

- Основной рост спроса на авиабилеты пришелся на Ближний Восток - Катар и Оман и Африку - Танзания и Тунис, - отмечает Ирина Рябовол. - Это может быть связано и с тем, что, например, Катар и Оман объявили об упрощении визового режима для россиян, а национальная авиакомпания султаната открыла прямые перелеты в Россию. Что касается Колумбии и Аргентины, то интерес к ним мог подняться после проведения чемпионата мира 2018 по футболу в России.

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