Пайщики говорят спасибо

Наш корреспондент встретился с членами Кредитного потребительского кооператива «СПБ ИНВЕСТ», который уже пять лет стабильно работает в нашем городе, и выяснил, что привлекает их в кредитной кооперации.

Галина (пенсионерка). Я пайщик кооператива с начала его основания. Очень люблю путешествовать, но пенсии на это не хватало. Вложила деньги в кооператив, ежемесячно получала проценты, немного добавляла и пополняла договор. В конце срока получила деньги и смогла купить путевку. Теперь так делая каждый год. Благодаря КПК «СПБ ИНВЕСТ» я была в Венгрии, в Сочи и даже на Байкале. Я не говорю о том, что в кооперативе меня всегда приветливо встречают, к новому году всегда дарят календари и подарки. Такое внимание нам пенсионерам очень важно.

Юрий (строитель). Я член кооператива только год, но уже являюсь и вкладчиком и заемщиком. В конце 2017 года получил большую премию, решил попробовать вложить ее под более высокий процент, чем в банке, выбрал программу вложения на 2 года, и тут как раз попал в аварию. Мне срочно потребовались деньги, а они вложены, при досрочном расторжении процент будет минимальный, жалко. В кооперативе предложили взять займ, подобрали программу, чтобы процентами по сбережениям гасить его. Теперь у меня исправная машина, займ гасить не обременительно, и сбережения я свои сохранил.

Елена (менеджер). Я, наверное, самый молодой член кооператива, когда была студенткой, попала в трудную финансовую ситуацию, соседка привела меня в КПК «СПБ ИНВЕСТ» и мне дали займ с переменным процентом, первые полгода под 10%, далее процент выше. Мне удалось погасить займ за 8 месяцев, так что переплата была на уровне банковской, но при этом сотрудники кооператива были ко мне добры и внимательны, помогали советами. Теперь я вкладчик и вложила в кооператив собственные средства, ежемесячно мне на карту перечисляют компенсацию по сбережениям и я трачу ее покупая то, что с зарплаты не купила бы. Компенсация – это мой дополнительный доход, ведь вложенные деньги остаются, поэтому можно потратить компенсацию на себя любимую. Вот скоро получу очередные проценты и куплю себе что-нибудь к новому году.

Владимир (военный пенсионер). Меня привел в КПК «СПБ ИНВЕСТ» знакомый, он уже давно пайщик кооператива. Раньше имел вклад в банке, но там очень снизился процент. Но дело даже не в доходе, я одинокий человек и мне просто необходимо общение. Когда прихожу в кооператив, меня встречают приветливые сотрудницы, мы поговорим, попьем чай с плюшками, и у меня будет хорошее настроение. Это очень важно – внимание и участие.

Мы переходим в новый 2019 год, завершая пятилетний период своей деятельности. Фото предоставлено компанией КПК «СПб Инвест».

Наш разговор дополнил председатель правления КПК «СПБ ИНВЕСТ» Игорь Былинкин.

Мы переходим в новый 2019 год, завершая пятилетний период своей деятельности. За это время мы стали профессиональнее, мудрее. Если 5 лет назад население воспринимало кредитную кооперацию, как некую форму самодеятельности, то сейчас это полноценная финансовая структура, которая наравне с коммерческими банками находится под контролем Банка России и обязана соблюдать нормативы и стандарты. 18 декабря у нас будет очередное общее собрание пайщиков на котором мы подведем итоги, определим направления развития и конечно поздравим всех с Новым годом.

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