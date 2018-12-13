Делимся опытом с соседями

Саше 22 года. С детства веселый и бойкий парень был увлечен акробатикой. Но серьезная травма несколько лет назад разделила его жизнь на «до» и «после». Статус инвалида, курс реабилитации и прощание со спортом. В прошлом году молодой человек попал в Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. И это событие стало новой отправной точкой в его судьбе. Сейчас он ведущий специалист в центре госуслуг, снимает квартиру и вполне справляется со всеми бытовыми вопросами самостоятельно.

И таких историй у воспитанников мультицентра десятки. Там помогают обрести профессию и самостоятельную жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья. Мультицентр открылся в 2015 году и на сегодня это единственное на территории всего Северо-запада учреждение, которое занимается профобучением инвалидов.

Восемь мастерских и четыре аудитории – здесь становятся будущими операторами ЭВМ, швеями, обувщиками, уборщиками служебных помещений, кухонными рабочими и пекарями, садовниками, операторами стиральных машин, мастерами изделий из бересты, керамики, лозы. Именно такие специальности востребованы на рынке труда для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями.

За каждого, кто пришел сюда учиться, борются профессионалы своего дела. И не только дают специальность, но и ищут потенциальных работодателей и ведут с ними переговоры.

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ – БОЛЬШОЕ ПЛАВАНЬЕ

Вместе со своими подопечными Мультицентр не стоит на месте и стремительно развивается. 12 декабря там встречали гостей. На межрегиональную научно-практическую конференцию «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессионального обучения и трудоустройства» приехали представители органов власти, высших учебных заведений, социальных учреждений, общественных организаций, благотворительных фондов из разных городов России. Специалисты из Москвы, Пскова, Череповца и Новгорода попросили поделиться опытом работы.

Экскурсию по всему Мультицентру для гостей провела его директор и председатель совета Благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко. Каждого подопечного она знает по имени и не устает хвалить их успехи. Говорит, что в стенах Мультицентра знаменитое ленинское «Учиться, учиться и еще раз учиться» здесь звучит как «Учиться, учиться и – работать».

Видеофильм. ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции".

– Все это появилось благодаря поддержке профильных комитетов и в целом правительства Ленинградской области, которая позволила сделать нашу площадку высокопрофессиональной и по перечню услуг, и по условиям – обучения и проживания, – отмечает Ирина Дрозденко.

На втором этаже есть и общежитие. Но это не просто бытовые условия. Здесь тоже каждого учат быть самостоятельным.

– На самом деле это отделение учебного проживания, в рамках которого реализуются дисциплины адаптационного цикла. Это не факультативы, по ним есть аттестация и есть экзамены. Если у нас инвалид не сдал какую-то дисциплину по социальным компетенциям, мы не примем на консилиуме решение о возможности самостоятельного проживания, – рассказывает Ирина Дрозденко.

В здании Мультицентра расположилась и выставка технических реабилитационных средств, которые помогают в повседневной жизни инвалидам. Здесь можно подобрать, например, нужную коляску, протез или слуховой аппарат, получить бесплатную консультацию и обратиться в пункт проката или сделать заказ.

Одно из больших достижений – недавно на базе учреждения появился Многопрофильный ресурсный центр. Там за один визит инвалиды могут получить сразу все необходимые услуги. В здании расположились и Многофункциональный центр «Мои документы», и Биржа труда, и Медико-социальная экспертиза, и Фонд социального страхования, и Центр социальной защиты населения. Здесь же можно пройти медико-техническую и водительскую комиссию.

Несомненно, работа Мультицентра выходит за пределы области и заслуживает внимания по всей стране. Модель такого центра во Всеволожске уже рекомендована к реализации в других регионах. В перспективе и несколько новых аналогичных учреждений в других районах Ленобласти. Пускай будет больше подобных мест в России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Больше 300 инвалидов за последние три года получили профессию в Мультицентре. Так, например, на уборщика уже выучились 77 человек, из них 35 трудоустроились. Садовниками отправились работать 16 из 34 выпускников. По профессии «Оператор ЭВМ» обучились 64, а 26 из них трудятся по этой специальности. Мастерами изделий из бересты после обучения работают 14 человек. Пекарями стали 6 из 18.