«Комсомолка» и «Уральские авиалинии» летят в Грузию

ОЦЕНИТЬ КРАСОТУ И ГОСТЕПРИИМСТВО

Что первым приходит вам в голову при мыслях о Грузии? Природа, горячий темперамент и еще более жаркий климат. Казалось бы, наших южных соседей мы знаем так же хорошо, как бабушка Нино - рецепт самого вкусного хачапури.

А теперь задумайтесь. История Грузии гораздо длиннее, чем древнейших европейских стран. Когда на Западе зарождалась готика, Сакартвело (так называли Грузию ее жители) уже достигла своего архитектурного расцвета.

Дабы познать эту, казалось бы, близкую, но в то же время неизведанную до конца страну, «Комсомольская правда» и «Уральские авиалинии» начинают новый проект «Туризм по-родственному». Уже сегодня, 13 декабря, наши журналисты приземлятся в аэропорту Тбилиси. А в следующем году корреспонденты отправятся еще в несколько стран, которые некогда были единым целым с нашей страной, чтобы узнать, как изменились соседи за четверть века. И как за это время изменилось наше восприятие самых близких России стран.

- Восемь месяцев в году в Грузии не протолкнуться от туристов. Поэтому, чтобы в полной мере оценить красоту и гостеприимство жителей этой замечательной страны, а не чужие спины, рюкзаки и фотоаппараты, ехать нужно именно зимой, - считает директор компании Tbilistory Оля Акопова.

Ежедневно в мировую столицу вина и чурчхелы прилетают сотни туристов. Фото предоставлено компанией «Уральские Авиалинии».

САМОБЫТНАЯ И ГОСТЕПРИИМНАЯ СТРАНА

Постигать мудрость грузинского отношения к жизни и тонкости кавказского виноделия - оно, кстати, признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО - будут журналисты Елена Редькина и Илья Крушевский. Наши герои родом не только из разных городов, но и из разных поколений. Для кого-то Грузия не переставала быть родной, а кто-то с удивлением слушает о том, что когда-то на пляжи Батуми ездили отдыхать без загранпаспорта. Посему каждый из них найдет у соседей что-то свое и обязательно поделится своими открытиями с читателями.

- У меня классическое представление о Грузии, которое сложилось еще в детстве. Это снег на вершинах гор, жаркое солнце, прекрасная музыка и замечательные люди. Кстати, их гостеприимство мы почувствовали еще во время подготовки к проекту: звали в гости, были готовы угощать и принимать как родных. После таких приятных переговоров уже через пару дней вся редакция заговорила с легким грузинским акцентом, - поделилась Елена, представитель классической школы хинкали и гранатового вина. - Я жду, что Грузия окажется именно такой, какой я ее представляю: самобытной, открытой, гостеприимной.

Журналисты прогуляются по старому Тбилиси, поднимутся в горы, изучат фрески древних монастырей, встанут на лыжи на курорте Гудаури и поработают сомелье на винодельне в Шато Мухрани. Однако это лишь малая толика того, что предстоит увидеть нашим путешественникам. Составить интересный маршрут уже успевшим впасть в зимнюю спячку петербуржцам помогли в компании Tbilistory. Ее гиды уже не первый год помогают гостям Грузии увидеть как классические, так и неожиданные для большинства туристов красоты этой страны. Индивидуальный подход к каждому гостю - так уж здесь принято!

- Я проехал почти всю Европу. Что в Париже, что в Будапеште - хотя каждый из городов и прекрасен - легко наткнуться на похожие урбанистические пейзажи: пышные дворцы, фонтаны, длинные улицы в стиле барокко. Хочу познакомиться с самобытной Грузией, с тем, что больше нигде не увидишь, - размышляет фанатичный бюджетный путешественник Илья. - Мечтаю познакомиться с тбилисской молодежью, заглянуть в местные рок-клубы и арт-пространства. Говорят, в Грузии крутые дизайнеры!

Благодаря «Уральским авиалиниям» жители Петербурга могут без пересадок добраться до солнечного Тбилиси. Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии».

КОНКРЕТНО

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Генеральный партнер проекта «Туризм по-родственному» - авиакомпания «Уральские авиалинии»: 25 лет вместе с вами!

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - это более 200 направлений полетов по всему миру: от Барселоны до Японии! Полеты в Грузию из Санкт-Петербурга «Уральские авиалинии» начали летом 2015 года. Уже через год, к началу курортного сезона, был открыт рейс в Батуми. Грузия – замечательная страна, где много достопримечательностей, великолепные ландшафты, море, неповторимый вкус горного воздуха и грузинских блюд. И в любое время года вы можете быстро и комфортно добраться до нее регулярными рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии». Летим за солнцем и новыми впечатлениями!