2018-12-13T13:31:03+03:00
Общество

Четверть века в воздухе: «Уральские авиалинии» отмечают юбилей

Авиакомпания входит в первую пятерку Пулково по количеству пассажиров
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Давно хотели новых впечатлений? Скорее прыгайте на воздушный борт "Уральских авиалиний" и отправляйтесь в Грузию! Вас ждут волшебные хинкали, уникальная природа и невероятная архитектура.Давно хотели новых впечатлений? Скорее прыгайте на воздушный борт "Уральских авиалиний" и отправляйтесь в Грузию! Вас ждут волшебные хинкали, уникальная природа и невероятная архитектура.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

САМОЛЕТ-РОДЗАЛ

Редко бывает, когда самолет взлетает с одним числом пассажиров, а приземляется с пополнением. А тут повезло так повезло: 7 июля на борту самолета, летевшего из киргизского Оша в Екатеринбург, родился мальчик. Бригада бортпроводников с честью справилась с ролью акушеров.

- Самолет уже практически набрал высоту, когда стало понятно, что у женщины отошли воды и она рожает, хотя шла только 29-я неделя беременности, - вспоминает бортпроводница Татьяна Юрьева.

Воздушное судно срочно развернули обратно в Ош. Пассажирку тем временем устроили в бизнес-классе. Роды принимали всем экипажем. Даже пассажиры хотели помочь. К счастью, Татьяна по образованию медик, к тому же три года стажа на «скорой». Она знала, что делать.

- Малыш появился на свет за десять минут, может, чуть больше, - рассказывает стюардесса. - Он был совсем маленький, меньше трех килограммов. Но такой активный! Даже не подозревал, при каких обстоятельствах родился.

Мальчика назвали Уралбек в честь «Уральских авиалиний». Именно их борт стал родильным залом для крохи. Пожалуй, это был один из самых трогательных подарков для авиакомпании, которая в этом году отметит юбилей - 25 лет в авиации!

Грузия - страна контрастов, традиций и аутентичности. Здесь должен побывать каждый! Фото: Олег ЗОЛОТО

Грузия - страна контрастов, традиций и аутентичности. Здесь должен побывать каждый!Фото: Олег ЗОЛОТО

ОТ БАРСЕЛОНЫ ДО БАТУМИ

Днем рождения авиакомпании считается 28 декабря 1993 года. В этот день Свердловское авиапредприятие официально разделилось на «Уральские авиалинии» и «Аэропорт Кольцово». Перевозчик гордится тем, что за эти годы удалось не только сохранить, но и приумножить лучшие кадры, многолетние профессиональные традиции. «Уральские авиалинии» - многократный обладатель премий «Крылья России», «Лидер безопасности», National Geographic Traveler Awards и так далее.

Кроме того, компания дважды становилась лауреатом премии аэропорта Санкт-Петербурга для авиаперевозчиков LED Together за наиболее динамичное развитие маршрутной сети: по количеству пассажиров «Уральские авиалинии» входят в первую пятерку Пулково. В расписании аэровокзала более 25 регулярных и чартерных направлений перевозчика.

- Когда был чемпионат мира по футболу, многие летели в Петербург, - вспоминает бортпроводник-инструктор с 30-летним стажем Елена Жданова. - В бизнес-классе был очень интересный болельщик: тринадцать лет подряд он покупает билеты на все футбольные матчи, которые проходят в этот период. Говорит: «Мне так надоело, что наши проигрывают. Если в этом году проиграют - летать точно больше не буду!»

Вообще здесь очень правильно и с вниманием относятся к пассажирам, понимая, что многие боятся летать, но им приходится.

- Авиация - один из самых безопасных видов транспорта, - говорит пилот-инструктор авиакомпании «Уральские авиалинии» Алексей Корчагин. - Когда я стал командиром, начал во время каждого рейса доступным языком рассказывать пассажирам, как устроен самолет, что такое турбулентность и почему не стоит бояться неожиданной тряски. Очень многих это успокаивает.

Историй у членов экипажа множество. Ведь ежедневно они видят сотни людей со всего мира: география компании - более двухсот направлений. Самолеты «Уральских авиалиний» летают в Барселону, Японию, Германию, Испанию, Грецию

Кроме того, прямые рейсы авиакомпании вот уже три года соединяют Петербург с Тбилиси и Батуми. Неудивительно, что именно «Уральские авиалинии» стали генеральным партнером «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» в проекте «Туризм по-родственному: Грузия».

Генеральный партнер проекта «Туризм по-родственному» - авиакомпания «Уральские авиалинии»: 25 лет вместе с вами!

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - это более 200 направлений полетов по всему миру: от Барселоны до Японии! Полеты в Грузию из Санкт-Петербурга «Уральские авиалинии» начали летом 2015 года. Уже через год, к началу курортного сезона, был открыт рейс в Батуми. Грузия – замечательная страна, где много достопримечательностей, великолепные ландшафты, море, неповторимый вкус горного воздуха и грузинских блюд. И в любое время года вы можете быстро и комфортно добраться до нее регулярными рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии». Летим за солнцем и новыми впечатлениями!

Еще больше материалов по теме: «Туризм по-родственному»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почему перед Новым годом выгодно покупать квартиру
Последний месяц – традиционное время рождественских скидок. Для застройщиков это возможность привлечь как можно больше клиентов перед январскими праздниками. А что ожидает покупателей? Разберемся по пунктам
Новости 24
«Мусорную реформу» в Петербурге решено временно отложить
Электробус в Приморском районе изменит маршрут с 14 декабря
ДТП с маршруткой полностью перекрыло съезд на развязке КАД
Под Тосно на трассе погиб водитель-дальнобойщик
Около 77 тысяч петербуржцев не смогут встретить Новый год за границей из-за долгов
На Новоприозерском шоссе в аварии погибла пенсионерка
В Петербурге на час для проверки закрывали станцию метро «Спасская»
Прокуратура накажет сеть петербургских аптек, игнорировавшую права льготников на лекарства
Мстительный ревнивец поджог квартиру своей бывшей возлюбленной в Пушкине
Петербуржец рассовал по всей машине 33 килограмма сыра, но контрабанду из Финляндии нашли таможенники
В ближайшие выходные с Кондратьевского проспекта уберут троллейбусы
Албин встретился с активистами проекта «Последний адрес»
Суд лишил петербургского игрока «Крыльев советов» Евгения Башкирова прав на 1,5 года за вождение в пьяном виде
На Дунайском проспекте горят строительные бытовки
Арендатор дома Вавельберга заплатит 3,5 миллиона за незаконные переделки
Двухлетняя девочка оказалась в реанимации из-за выпитого кипятка
В Петербурге проверяли все станции метро из-за случайного разговора о «теракте»
Лещ с мухами: Петербуржец нашел в магазине сушеную рыбу с насекомыми
У петербуржца украли 300 пар часов, коллекцию игрушечных машинок и холодильник на миллион рублей
Депутат из Ленобласти предложил ужесточить бракоразводный закон
В Купчино на переходе сбили девушку с собакой