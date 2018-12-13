Четверть века в воздухе: «Уральские авиалинии» отмечают юбилей

САМОЛЕТ-РОДЗАЛ

Редко бывает, когда самолет взлетает с одним числом пассажиров, а приземляется с пополнением. А тут повезло так повезло: 7 июля на борту самолета, летевшего из киргизского Оша в Екатеринбург, родился мальчик. Бригада бортпроводников с честью справилась с ролью акушеров.

- Самолет уже практически набрал высоту, когда стало понятно, что у женщины отошли воды и она рожает, хотя шла только 29-я неделя беременности, - вспоминает бортпроводница Татьяна Юрьева.

Воздушное судно срочно развернули обратно в Ош. Пассажирку тем временем устроили в бизнес-классе. Роды принимали всем экипажем. Даже пассажиры хотели помочь. К счастью, Татьяна по образованию медик, к тому же три года стажа на «скорой». Она знала, что делать.

- Малыш появился на свет за десять минут, может, чуть больше, - рассказывает стюардесса. - Он был совсем маленький, меньше трех килограммов. Но такой активный! Даже не подозревал, при каких обстоятельствах родился.

Мальчика назвали Уралбек в честь «Уральских авиалиний». Именно их борт стал родильным залом для крохи. Пожалуй, это был один из самых трогательных подарков для авиакомпании, которая в этом году отметит юбилей - 25 лет в авиации!

Грузия - страна контрастов, традиций и аутентичности. Здесь должен побывать каждый!Фото: Олег ЗОЛОТО

ОТ БАРСЕЛОНЫ ДО БАТУМИ

Днем рождения авиакомпании считается 28 декабря 1993 года. В этот день Свердловское авиапредприятие официально разделилось на «Уральские авиалинии» и «Аэропорт Кольцово». Перевозчик гордится тем, что за эти годы удалось не только сохранить, но и приумножить лучшие кадры, многолетние профессиональные традиции. «Уральские авиалинии» - многократный обладатель премий «Крылья России», «Лидер безопасности», National Geographic Traveler Awards и так далее.

Кроме того, компания дважды становилась лауреатом премии аэропорта Санкт-Петербурга для авиаперевозчиков LED Together за наиболее динамичное развитие маршрутной сети: по количеству пассажиров «Уральские авиалинии» входят в первую пятерку Пулково. В расписании аэровокзала более 25 регулярных и чартерных направлений перевозчика.

- Когда был чемпионат мира по футболу, многие летели в Петербург, - вспоминает бортпроводник-инструктор с 30-летним стажем Елена Жданова. - В бизнес-классе был очень интересный болельщик: тринадцать лет подряд он покупает билеты на все футбольные матчи, которые проходят в этот период. Говорит: «Мне так надоело, что наши проигрывают. Если в этом году проиграют - летать точно больше не буду!»

Вообще здесь очень правильно и с вниманием относятся к пассажирам, понимая, что многие боятся летать, но им приходится.

- Авиация - один из самых безопасных видов транспорта, - говорит пилот-инструктор авиакомпании «Уральские авиалинии» Алексей Корчагин. - Когда я стал командиром, начал во время каждого рейса доступным языком рассказывать пассажирам, как устроен самолет, что такое турбулентность и почему не стоит бояться неожиданной тряски. Очень многих это успокаивает.

Историй у членов экипажа множество. Ведь ежедневно они видят сотни людей со всего мира: география компании - более двухсот направлений. Самолеты «Уральских авиалиний» летают в Барселону, Японию, Германию, Испанию, Грецию…

Кроме того, прямые рейсы авиакомпании вот уже три года соединяют Петербург с Тбилиси и Батуми. Неудивительно, что именно «Уральские авиалинии» стали генеральным партнером «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» в проекте «Туризм по-родственному: Грузия».

Генеральный партнер проекта «Туризм по-родственному» - авиакомпания «Уральские авиалинии»: 25 лет вместе с вами!

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - это более 200 направлений полетов по всему миру: от Барселоны до Японии! Полеты в Грузию из Санкт-Петербурга «Уральские авиалинии» начали летом 2015 года. Уже через год, к началу курортного сезона, был открыт рейс в Батуми. Грузия – замечательная страна, где много достопримечательностей, великолепные ландшафты, море, неповторимый вкус горного воздуха и грузинских блюд. И в любое время года вы можете быстро и комфортно добраться до нее регулярными рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии». Летим за солнцем и новыми впечатлениями!