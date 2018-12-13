2018-12-13T13:40:01+03:00
Новости компаний

МегаФон вошел в число первых участников «Навигатора профессий Санкт-Петербурга»

Представители компании рассказали о имеющихся вакансиях
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Одним из первых участников профориентационного проекта стал МегаФон. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».Одним из первых участников профориентационного проекта стал МегаФон. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».
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В Петербурге состоялась презентация информационного портала «Навигатор профессий Санкт-Петербурга», созданного в Академии цифровых технологий по поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Одним из первых участников профориентационного проекта стал МегаФон. Во время презентации представители компании рассказали школьникам о профессиях, востребованных в сфере ИТ и мобильных технологий, и имеющихся вакансиях.

«Навигатор профессий» стал новым словом в профориентационной работе со школьниками: на портале можно будет найти информацию о надежных работодателях, перспективах получения той или иной специальности. В стартовой версии полезного интернет-ресурса представлены 13 профессий. В ближайшее время их число вырастет до 400, а количество направлений подготовки – с двух до десяти. Как отметил Александр Беглов, новая информационная система позволит объединить все заинтересованные стороны: школьников, выбирающих дело всей жизни, образовательные учреждения и компании, заинтересованные в притоке свежих кадров.

«Навигатор профессий» стал новым словом в профориентации. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

«Навигатор профессий» стал новым словом в профориентации. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Одной из таких компаний стал МегаФон, страница которого была продемонстрирована на презентации проекта. Впоследствии по такому образу будут создаваться вкладки других работодателей, представленных в «Навигаторе рабочих профессий Санкт-Петербурга». Кроме того, на мероприятии работал кабинет МегаФона, где представители оператора рассказывали старшеклассникам о возможностях работы в компании. Как узнали молодые посетители, особенно компанию интересуют ИТ-специалисты, а также разработчики новых цифровых продуктов.

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