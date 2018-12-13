За судьбой российского альпиниста Александра Гукова, в августе этого года застрявшего в горах Пакистана, следил весь мир. Друзья чуть ли не в режиме реального времени передавали новости о самочувствии и попытках спасти его из снежного плена. Российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов хотели снять фильм «Невозможное – не на всегда», покорив одну из самых опасных вершин Латок-1. Но вылазка превратилась в реалити-шоу «Остаться в живых». Сергей во время восхождения погиб, а Александр был на грани смерти.

Альпинист провел 7 дней один на один в палатке, заваленной снегом в горах на высоте 6200 метров. Без сотовой связи и помощи извне. Ежедневно вертолеты спасателей пытались подняться на вершину и эвакуировать застрявшего россиянина. И через неделю им это удалось. Замерзшего Александра доставили сначала в больницу Пакистана, а затем спецбортом перевезли в столичную клинику.

Александр Гуков в горах получил обморожение Фото: OfficialDGISPR

Сейчас Александр Гуков уже окончательно восстановился после лечения. У него был истощен организм и обморожения. После спасения радостный Александр заявил, что на год возьмет перерыв. Но прошло три меяца и... Гуков отправился в новое путешествие. К счастью, не такое опасное. Теперь альпиниста выписали из больницы, и вместе со своей супругой он поехал в США, где не упустил возможности забраться на гору.

- Мы доехали до противоположного берега к Тихому океану, прокатились на самой высокой и быстрой карусели Сан Диего и двинули дальше на север континента по горным хребтам Сьерра-Невада и Каскадные горы, - рассказывает альпинист. - Залезли на Mt. Whitney (cамая высокая точка хребта Сьерра-Невада, высота 4418 метров – прим.ред.), искупались в местном озере.

Сейчас Александр находится в госпитале Фото: OfficialDGISPR

Также альпинист съездил к вулкану, который в высоту три тысячи метров.

- Небольшой парк, основной достопримечательностью которого является Lassen Peak - вулкан, извержение которого в 1915 году было одним из крупнейших в XX столетии, - пишет Гуков. - Тихое местечко погулять и потупить.

Сам Александр Гуков после своего спасения потерял интерес к СМИ, поэтому свои путешествия он больше не комментирует.

Как все произошло Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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