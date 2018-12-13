2018-12-13T15:23:28+03:00
Новости компаний

«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове

Теперь жителям отдаленных территорий не придется покидать свой населенный пункт ради получения первой помощи
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«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове.«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В начале декабря 2018 года четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), а также две межрайонные больницы в Порховском и Опочецком районах и Региональный сосудистый центр были оснащены специальными переносными программно-аппаратными комплексами для оказания удаленной помощи пациентам.

Проверил готовность решения и протестировал его на себе начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. Специалисты фельдшерско-акушерского пункта в селе Славковичи Порховского района сняли электрокардиограмму сердца. Данные по итогам исследования поступили в межрайонную больницу дежурному врачу в автоматическом режиме, затем была проведена видеоконсультация.

Теперь жителям отдаленных территорий не придется покидать свой населенный пункт ради получения первой помощи. Пациент сможет обратиться за медицинской помощью к специалисту в ФАП, где фельдшер проведет сбор анализов и необходимые исследования с помощью медицинского оборудования. В программно-аппаратный комплекс,кроме компьютера и специально разработанного программного обеспечения, также входят приборы для проведения спирографии, снятия электрокардиограммы, получения данных об артериальном давлении, а также для определения уровня глюкозы в крови и температуры тела. Данные измерений в онлайн-режиме поступают в межрайонную больницу дежурному врачу, который дает рекомендации пациенту и фельдшеру о проведении лечения. Если предоставленных данных оказалось недостаточно, врач может провести дополнительную консультацию с врачом узкой специализации из областной больницы. Также, фельдшер сможет в случае необходимости выехать к пациенту на дом, взяв с собой комплекс для проведения измерений, передачи данных в больницу и организации видеосвязи с врачом.

- Цифровизация сферы медицины – это только одна из составляющих комплексного проекта «Цифровой регион» в Пскове, который лично контролируется губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, - прокомментировал директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» Сергей Буланча. - Порховской и Опочецкой районы пока отстают по показателям доступности медицинской помощи и продолжительности жизни. Поэтому именно они были выбраны в качестве пилотных зон для внедрения телемедицинских решений. В дальнейшем по запросу администрации области «МегаФон» готов оснастить все фельдшерско-акушерские пункты области».

- Совместный проект с «МегаФоном», который призван обеспечить жителей удаленных населенных пунктов качественной и своевременной медицинской помощью - это тот случай, когда власть и бизнес объединяются, чтобы сделать жизнь общества лучше, - исполняющая обязанности председателя Государственного Комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко. - Мы рады, что именно Псковская область стала одной из первых в стране, где уже реализуются телемедицинские проекты. Мы полностью поддерживаем инициативу «МегаФона», и в случае масштабирования проекта коллеги могут рассчитывать на нашу помощь.

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