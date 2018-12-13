«Вселенная добра»: Выбираем героя 2018 года из Санкт-Петербурга

В преддверии Нового года, уже по традиции, в российских кинотеатрах начинается прокат трогательной комедии «Ёлки». Этот декабрь не станет исключением, и ровно за пять дней до премьеры зрители увидят продолжение фильма Тимура Бекмамбетова со Светлаковым и Ургантом в главных ролях. В связи с тем, что это будет заключительная часть киноленты, «Комсомольская правда» и создатели «Ёлок» решили провести акцию под названием «Вселенная добра» и выбрать героя года. Голосуйте за петербуржцев, которые стали известными в нашем регионе благодаря своему доброму сердцу и удивительному поступку.

Победитель получит билеты на звездную премьеру «Елки Последние» в Москве. Итоги подведем в понедельник, 24 декабря 2018 года.

Евгений Гершевич и Александра бесплатно кормят пенсионеров обедами

Кафе «Добродомик» вот уже несколько месяцев работает на Васильевском острове в Петербурге. Но приезжают сюда каждый день десятки человек и из других районов Северной столицы. А дело все в том, что хозяева столовой объявили о том, что будут кормить пенсионеров обедами. Совершенно бесплатно. Желающих оказалось так много, что Евгении и Александру пришлось расширяться. Сделали ремонт, обновили обстановку и снова начали накрывать столы для тех, кто так нуждается в помощи.

О Добродомике узнали даже звезды!

- С 12 до 16 часов мы бесплатно кормим пенсионеров, а после 16 часов отбиваем эти расходы за счет обычных посетителей, рассказал Евгений Гершевич.

Одновременно в добром месте теперь могут покушать 60 пенсионеров (подробности).

Евгений Кутузов - Форрест Гамп из Петербурга

29-летний Евгений Кутузов в этом году решился помочь сразу нескольким деткам, страдающим ДЦП и объявил о благотворительном восхождении на Эльбрус. Его целью была сумма 2,5 миллиона рублей - именно столько требовалось на лечение Насти, Тимура и Вадима. К акции петербургского Форрест Гампа сразу же подключились сотни человек со всего мира - они узнали о ней через социальную сеть Вконтакте, куда Кутузов выкладывал все, что с ним произошло за 70 дней грандиозного путешествия.

За три месяца он прошел более двух тысяч километров, десятки городов и деревень. В день проходил по тридцать километров, на себе нес тяжелый рюкзак. Иногда ночевал на скамейках и просто в спальнике на обочинах дорог. Случалось всякое, даже ограбление. А где-то под Ростовом состоялась судьбоносная встреча, которая стала настоящей фишкой путешествия.

Кутузов поднялся на Эльбрус ради помощи больным детям.

- На заправке я заметил котенка, который жалобно мяукал. Ну как оставить малыша одного в сырую погоду? - улыбается Евгений. - Я назвал его Мурлыкой, потому что он замурчал сразу же, как я взял его в руки. Решил, что этот парень будет моим попутчиком. Знаете, он оказался таким любителем путешествий. На плече у меня пятьдесят дней провел.

Всю необходимую сумму парню собрать не удалось, но миллион рублей - тоже отличный результат. И благодаря этим деньгам мальчик Тимур прошел реабилитацию. Сам же Кутузов и его пушистый попутчик готовятся к новым благотворительным восхождениям (подробности).

Спасатель Виктор Гончаров откачал котиков, угоревших на пожаре

Видео, как спасатели откачивают пострадавшего в пожаре под Выборгом кота, выложили в Сеть очевидцы. Позже эти кадры облетят весь Интернет - ведь такое не часто увидишь!

Для таких людей любая жизнь – жизнь.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

- Мы вошли в квартиру, не обнаружив пострадавших, начали тушить огонь. Потом увидели какое-то движение. Поняли, что это кошки, схватили их и вынесли на улицу, - рассказывает боец пожарно-спасательной части номер 52 Виктор Гончаров. - Не все они были в сознании. Один вдруг шевельнулся, и мы сразу приступили к реанимационным действиям – очистили пасть и дыхательные пути от грязи и слизи, промыли водой и провели сердечно-легочную реанимацию при помощи дыхательного аппарата. И кот очнулся!

В итоге пожарным удалось откачать четырех животных (подробности).