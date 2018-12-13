2018-12-13T17:45:08+03:00
Общество

Виноват в разводе? – Плати за все: Депутат из Ленобласти предложил ужесточить закон о браке

Владимир Петров также предлагает ввести мораторий на продажу недвижимости, чтобы защитить права детей
Петр КИБЕР
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Виноват в разводе? – Плати за все: Депутат из Ленобласти предложил ужесточить закон о браке.Виноват в разводе? – Плати за все: Депутат из Ленобласти предложил ужесточить закон о браке.Фото: Ирина МИХАЙЛОВА
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Известный своим, иногда оригинальным, законотворчеством депутат из Ленинградской области Владимир Петров очередной раз обратил на себя внимание прессы и общества. Он предложил внести изменения в документ, который регламентирует порядок расторжения брака в России.

- Если развод не происходит по мировому согласию, а идет через суд то все затраты должны ложиться на виновника расставания, - сообщил народный избранник корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге».

По словам депутата, виноватым может оказаться изменивший своей половинке супруг или драчун, регулярно применявший физическое насилие. Впрочем, доказывать кто прав, а кто - нет, тоже придется в суде.

- Пусть платит все сборы и пошлины. Будет лишний повод задуматься, если решили разрушить брак, - говорит о своем предложении парламентарий.

Владимир Петров также предлагает налагать мораторий на продажу недвижимости, чтобы защитить права детей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Владимир Петров также предлагает налагать мораторий на продажу недвижимости, чтобы защитить права детей.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вторым и самым главным нововведением должен стать запрет на продажу недвижимого имущества супругов, если в нем прописан их несовершеннолетний ребенок.

- Неважно, с кем остаются дети, но их права необходимо защитить, - уверен Владимир Петров. – В 99 процентах случаев суд отдаст ребенка матери, а отец потом может их выгнать из квартиры и все.

Сейчас, по действующей норме, выписать несовершеннолетнего можно только при прописке в другое жилье, но продать, при согласии обеих сторон и служб опеки, можно. Сам малыш в таком случае может остаться без крыши над головой.

- Ребенок и мать должны быть защищены с точки зрения законодательства, - уверен депутат.

Владимир Петров предлагает, чтобы суд накладывал запрет на любые сделки с недвижимостью супругов, даже если квартира находится в ипотеке. Продать, подарить или обменять квартиру нельзя будет до 18-летия ребенка.

- Кто виноват в разводе, разрушении семьи, тот и платит. В том числе и налог на недвижимость, кредит и прочее, чтобы неповадно было, - подчеркнул депутат.

Поправки в бракоразводное законодательство, по мнению парламентария, должны быть внесены на федеральном уровне, чтобы изменить к лучшему жизнь всех граждан России. Свои предложения Владимир Петров направил главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой. Впрочем, пока реакция Москвы на новые инициативы неизвестна.

- После Нового года узнаем, что-нибудь ответят, - уверен народный избранник.

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