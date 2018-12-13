МегаФон вручил призы юным журналистам Зачем нужен VPN и что такое CSD? Прими digital-челлендж от МегаФона и поколения Z

Детский конкурс был объявлен компанией «МегаФон» в начале учебного года. Авторами вопросов для теста стали школьники в возрасте от 9 до 14 лет, изучающие специальности в сфере IT, робототехники, digital-производства и экономики в Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга.

На следующем этапе вопросы участников конкурса тестировали петербургские блогеры. Попутно они делились своим опытом освоения сферы Digital и рассказывали, как помогают близким овладевать современными цифровыми сервисами.

-Помню, как году в 2008-м мама зарегистрировала меня во «ВКонтакте» и все объяснила, – рассказал Александр Чеботарев. – А сейчас совсем наоборот: порой приходится объяснять ей самые банальные вещи, хотя моя мама очень современная, следит за молодежью и технологиями. Как говорится, все циклично - вчера помогли тебе, сегодня помогаешь ты.

«Digital – сфера, в которой лучше всего разбираются молодые люди.– комментирует директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Кермен Манджиева. Фото предоставлено пресс-центром Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»

Мнения завсегдатаев интернета помогли отобрать десятку лучших вопросов, которые и составили финальную версию теста. При его прохождении придется вспомнить уроки информатики, компьютерную и интернет-терминологию.

- Digital – сфера, в которой лучше всего разбираются молодые люди. Для них «цифра» – абсолютно привычное и понятное явление, мобильные гаджеты и высокие технологии были в их жизни всегда, - комментирует директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Кермен Манджиева. - Поэтому нам очень важно увидеть эту тему глазами детей и молодых блогеров, узнать, что они хотели бы рассказать старшему поколению. Это интересный опыт и для «МегаФона» как оператора новых цифровых возможностей, и для самих участников проекта.

Тест из десяти вопросов-победителей доступен всем на сайте интернет-газеты «Бумага».