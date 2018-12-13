2018-12-14T12:53:04+03:00
Общество

В Петербурге открылся Новогодний Книжный салон 2018

Ведущие издательства России и зарубежья представят на нем свои новинки
Полина ЖУКОВА
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Тысячи книг на любой вкус – на Новогоднем Книжном салоне в Северной столице.Тысячи книг на любой вкус – на Новогоднем Книжном салоне в Северной столице.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Книга – лучший подарок!» – под таким девизом открылся в Петербурге Новогодний Книжный салон 2018. Мероприятие, в котором принимают участие ведущие издательства России и зарубежья, уже давно стало в Северной столице брендом. Но зимой такой литературный праздник состоится в городе впервые.

На четыре дня – с 13 по 16 декабря – вся книжная жизнь Петербурга сосредоточится на площадке ARTPLAY Spb на Красногвардейской площади. И это не только хорошая возможность найти лучший новогодний подарок, но и попасть на встречи с писателями, посетить лекции о литературе, увидеть концерты и спектакли по мотивам известных произведений. Официально книжному событию зимы уже дан старт.

Новогодний Книжный салон 2018.Артем КИЛЬКИН

Особое внимание на литературном празднике уделили теме молодежного и детского чтения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Особое внимание на литературном празднике уделили теме молодежного и детского чтения.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Сегодня мы открываем новую страницу в книжной истории нашего города. Я надеюсь, что петербуржцы и гости Северной столицы смогут с пользой для разума и для сердца провести здесь свободное время, – отметил на открытии Новогоднего Книжного салона вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов. – Через две недели наступит всеми любимый праздник – Новый год. И конечно, мы все мечтаем о хорошем. И о том, чтобы наши дети выросли умными, счастливыми и добрыми. И мы прекрасно понимаем, что без книги здесь не обойтись.

Мероприятие открыл вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мероприятие открыл вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Действительно, одной из главных тем зимнего Книжного салона объявлена тема молодежного и детского чтения. Именно поэтому выставочный зал пестрит книгами лучших детских издательств страны. Есть что почитать и взрослым – здесь их ждут новинки литературы самых разных жанров и тематики. Поэзия и проза, искусство, история, мемуары, публицистика, психология. Среди такого многообразия легко затеряться. Но только не у павильона Издательского дома «Комсомольская правда»! Уже в первый день работы Новогоднего Книжного салона он стал одним из самых популярных для петербуржцев и гостей города.

Зимняя книжная ярмарка развернулась в пространстве ARTPLAY на Красногвардейской площади. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зимняя книжная ярмарка развернулась в пространстве ARTPLAY на Красногвардейской площади.Фото: Артем КИЛЬКИН

СКАЗАНО

Евгений ВОДОЛАЗКИН, писатель, литературовед:

– Что может быть более естественным, чем подарить книгу? Мне кажется, это единственная предновогодняя книжная ярмарка в стране. И думаю, что она обещает быть крупной, известной и успешной. Кроме того, наш город в высшей степени литературный. И Петербургу давно пора стать законодателем мод в книжной области. И мы уже сделали твердый шаг – прекрасный Новогодний салон.

КОНКРЕТНО

С подробной программой Новогоднего книжного салона можно ознакомиться на сайте.

Где: Культурно-развлекательный комплекс ARTPLAY SPb, Красногвардейская площадь, 3

Когда: с 13 по 16 декабря

Вход свободный

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