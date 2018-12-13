2018-12-13T18:23:01+03:00
Общество

Сотрудники Росгвардии из Петербурга спасли женщину, которую похитил бывший любовник

Несчастную запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники Росгвардии спасли в Петербурге женщину, которую похитил бывший любовник с друзьями Фото: пресс-служба УВО ВНГ России по ПетербургуСотрудники Росгвардии спасли в Петербурге женщину, которую похитил бывший любовник с друзьями Фото: пресс-служба УВО ВНГ России по Петербургу
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Есть в Северной столице настоящие герои. Сотрудники Росгвардии крайне оперативно спасли похищенную женщину в Петербурге, с которой очень серьезным способом пытался выяснить отношения местный житель. В этом ему помогали сразу трое друзей. Для решения «сердечных» вопросов было решено похитить возлюбленную.

- Четверо мужчин напали на 39-летнюю продавщицу магазина 13 декабря возле дома 22 по улице Партизана Германа в Красносельском районе Петербурга. Женщину насильно посадили в машину и увезли, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Пока компания похитителей вместе с перепуганной продавщицей ехали в неизвестном для нее направлении, бывший возлюбленный женщины, с которым она когда-то жила, пытался поговорить на тему личных взаимоотношений. Хотел ли он таким образом произвести впечатление и растопить сердце своей избранницы, не известно. Однако вряд ли подобный поступок может кого-то к себе расположить.

Спустя какое-то время после похищения, наряд вневедомственной охраны заметил тот самый автомобиль возле дома 53 на проспекте Ветеранов в Кировском районе города. В машине на тот момент находилась женщина, ее бывший мужчина и его соучастник. Двоих задержали, а продавщицу освободили и отправили домой.

После такого пылкого поступка влюбленный мужчина получил уголовное дело за похищение человека. Как говорится, насильно мил не будешь.

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