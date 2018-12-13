Россия - Финляндия 16 декабря 2018: Прогноз на матч Кубка Первого канала

К домашнему этапу Евротура в России всегда особое внимание. Если на других турнирах «высшей лиги европейского хоккея» тренерам позволены эксперименты, то тут на первое место выходит «господин результат». Опозориться перед своими болельщиками и испортить настроение перед Новым годом считается плохим тоном.

Нужна победа, и никаких гвоздей! И желательно, чтобы не просто был не просто побежден, но и еще разгромлен. И еще желательно при красивой игре.

Все лучшие силы российской сборной собраны сейчас в двух клубах – СКА и ЦСКА. В итоге, на российском этапе Евротура сыграют 20 представителей двух армейских дружин. Вполне, возможно, что место в воротах с финнами на «Газпром Арене» в Петербурге займет Игорь Шестеркин - тренерский штаб его захочет выпустить перед петербургской публикой.

Наблюдать за матчем будут 70 тысяч человек на трибунах. Фото: Илья Смирнов

А вообще состав сборной России на Кубок Первого канала можно было бы назвать оптимальным. Но за день до старта турнира стало ясно, что на турнире не сыграет нападающий СКА Павел Дацюк. Кстати, он приглашал всех на матч с расклеенных по городу афиш. По словам главного тренера сборной России Илья Воробьева, Павел готовится по индивидуальной программе и проходит курс реабилитации. Впрочем, мы уже привыкли, что 40-летнего ветерана потихоньку отодвигают и в СКА, где он за последнее время лишился капитанской нашивки и место в первом звене.

В отсутствии Волшебника, капитаном, как и на Кубке «Карьялы», станет Евгений Кетов, тоже форвард СКА.

Еще одной особенностью этого состава может считаться равный баланс между атакой и обороной, что довольно нетипично, для национальной команды. На данный момент, в сборной по два атакующих (Григоренко – Шалунов – Капризов; Гусев – Прохоркин – Барабанов) и два оборонительных звена (Телегин – Андронов – Плотников; Слепышев – Каблуков – Кетов).

Впрочем, сомневаться, что «Красная Машина» собирается «пройтись катком» по финнам, так и по остальным соперникам по Кубку Первого канала, не приходится.

Прогноз на матч Россия - Финляндия 16 декабря 2018 года: Победа сборной России с явным преимуществом (4:1).

Матч Россия - Финляндия состоится на футбольном стадионе. И фанаты СКА обещают жаркую поддержку.Фото: Олег ЗОЛОТО

Состав сборной России на Кубок Первого канала

Состав сборной России

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

Расписание матчей Кубка Первого канала

13 декабря (четверг)

18:45 Швеция – Россия

Финляндия – Чехия (вынесенный матч, проводится в Хельсинки)

15 декабря (суббота)

11:30 Финляндия – Швеция

15:45 Россия – Чехия

16 декабря (воскресенье)

14:00 Чехия – Швеция

17:00 Россия – Финляндия (матч в Санкт-Петербурге)