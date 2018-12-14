2018-12-14T17:00:46+03:00
Общество

В Петербурге приняли программу бережливого производства

Проект бережливого производства в Службе занятости Северной столицы внедряют совместно с экспертами «Росатома»
Петр КИБЕР
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В Агентстве занятости населения Адмиралтейского района состоялась защита проекта по внедрению технологий бережливого производства.В Агентстве занятости населения Адмиралтейского района состоялась защита проекта по внедрению технологий бережливого производства.
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Время – деньги. Этот нехитрый девиз уже давно стал не расхожей фразой, а руководством к действию на крупнейших предприятиях России и Петербурга. Нынешнее время требует от каждого человека работать не быстрее, но эффективнее. А это означает не разбазаривать минуты и часы впустую. Технологии бережливого производства в Северной столице внедряют на промышленных предприятиях и в самой службе занятости населения. Эксперты госкорпорации «Росатом» делятся своими методиками и наработками, участвуют в анализе текущих процессов и разработке новых стандартов.

- В Агентстве занятости населения Адмиралтейского района состоялась защита проекта по внедрению технологий бережливого производства. Его основная цель - повышение качества услуг, - сообщает пресс-служба Служба занятости.

На приемке проекта рабочая группа представила все выявленные проблемы, временные потери и другие издержки, а результаты этой работы принимали директор по развитию производственной системы «Росатом» Сергей Обозов и председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. Так, эксперты предложили новый регламент, который существенно сокращает время оказания услуг.

Проект бережливого производства в Службе занятости Северной столицы внедряют совместно с экспертами «Росатома».

Проект бережливого производства в Службе занятости Северной столицы внедряют совместно с экспертами «Росатома».

Раньше из часа, который тратил соискатель при постановке на учет в качестве безработного, он только 10 минут общался со специалистом, а остальное время уходило на заполнение документов, копирование, внесение данных в компьютер и другие действия. Конкретно в Адмиралтейском Агентстве человек ставил подписи, количество которых переваливало за 30.

Но после того, как были изменены небольшие, казалось бы мелочи - пересортировка папок и личных дел по датам обращения клиентов, увеличение шрифтов в документах и перевод телефонных консультаций на администратора, у специалистов освободилось время, которое они могут потратить на конкретную помощь посетителю – поиск вакансий и подбор дополнительных услуг, например обучения или общения с психологом.

Но и это не идеал. Самым хорошим вариантом работы будет предложенный экспертами, когда большая часть документов станет заполняться в электронном виде еще до личного визита в Службу занятости.

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