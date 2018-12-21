"Били заточкой и арматурой": бизнесмен из Петербурга "заказал" сотрудника, который решил уволиться

Иногда желание отомстить настолько сильно, что не останавливает даже от самых ужасных поступков. Так получилось с 57-летним петербургским бизнесменом Карэном А. Сейчас успешный предприниматель, владелец крупной компании «Еврознак» заочно арестован. Следователи вменяют ему организацию убийства и вымогательство. Коммерсант сдаваться властям не спешит – мирно отдыхает в Великобритании и все обвинения отрицает. Но у сыщиков есть, чем крыть…

ЦВЕТЫ В РУКАХ УБИЙЦЫ

Карэн А.в лихие 90-е стал генеральным директором компании, которая дала начало известной в стране фирме «Еврознак». Именно они много лет изготавливали рекламные конструкции для десятков известных фирм, а также пилоны для сети «Макдональдс». Среди десятков сотрудников «бриллиантом» был 45-летний коммерческий директор Михаил Филин (имя изменено, - Прим.ред.). Перспективного сотрудника бизнесмен, известный своим вспыльчивым характером, не ценил. А вот конкуренты за Филиным охотились давно. И в конце 2015 года окончательно переманили себе.

- Мы выяснили, что Филин работал в «Еврознаке» больше 10 лет. И очень ждал карьерного роста, которого не было, - рассказывает следователь по особо важным делам Владимир Захарян.

Новым местом работы Филина стал московский офис фирмы-конкурента. Каждый понедельник работник выезжал на «Сапсане» в Москву. Возвращался домой, к семье, поздним вечером в четверг. Вместе с Филиным из «Еврознака» ушли и некоторые его клиенты. Что Карэна А., по мнению следователей, очень задело.

- Мы уверены, что именно коммерсант заказал своего бывшего сотрудника, - рассказывает следователь Захарян. - Правда, с первого раза расправа вышла комом. Зимой 2016 года произошло первое покушение на Филина. Трое мужчин подкараулили его у дома. Разработали схему: один подельник должен был сидеть в машине, чтобы гарантировать нападавшему быстрый уход с места. Нападавший же стоял у парадной. В одной руке – гантель. В другой, для отвода глаз, букет цветов. Третий был просто для моральной поддержки.

Охотиться коммерсант сначала предпочитал на животных.

В тот четверг Филин как ни в чем не бывало подошел к своему дому. И получил удар сзади по голове. Упал на землю и получил второй. Но довести начатое до конца нападавший не успел. Его спугнул случайный прохожий.

НАЗЫВАЛ СЕБЯ БОГОМ

Может показаться странным, но уголовное дело по факту нападения на Филина возбуждать не стали. Почему – сейчас будут разбираться следователи особого отдела. Ведь спустя полгода эти же негодяи вновь набросились на петербуржца. В этот раз довели дело до конца, в качестве оружия используя арматуру и заточку. Били вдвоем.

- Когда начали поднимать документы, выяснили, что это уже второе за год нападение на Филина, - объясняет следователь. – Также мы установили, что за неделю до первого нападения, Филина проверяли на покупку проездных билетов. Начальник тыла Московского вокзала оказался экс-сотрудником транспортной полиции и другом Карэна А.. Конечно, мы допросили проверяющего билеты. И тот сознался, что сделать это его попросил бизнесмен. Бесплатно, по старой дружбе. Сказал, что хочет проучить бывшего сотрудника - побить.

После этого выйти на исполнителей и заказчика не составило труда. И если Карэн А. до сих пор отрицает свою причастность к преступлению, то его исполнители дали признательные показания.

- Мы уверены, что исполнителям бизнесмен заплатил. Кроме того, помимо организации убийства, Карэн А. обвиняется и в вымогательстве. У нас есть аудиозапись разговора, на которой он звонит другому коммерсанту и требует денег, называя себя богом, - резюмирует следователь.

Нападавшие на Филина сейчас задержаны. А уголовное дело направлено в суд, где его будут рассматривать присяжные. Кстати, у Михаила Филина в Петербурге осталась семья. У него была жена и двое детей.