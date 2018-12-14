2018-12-14T13:52:59+03:00
Общество

77 тысяч петербуржцев стали невыездными из-за долгов

Злостные неплательщики не смогут провести за границей Новый год и другие зимние праздники
Петр КИБЕРЛилия КОЗЛОВА
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Более 70 тысяч петербуржцев стали невыездными из-за долгов.Более 70 тысяч петербуржцев стали невыездными из-за долгов.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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С начала 2018 года судебные приставы вынесли 127 тысяч предписаний в отношении жителей Петербурга, которые не платят по долгам. Всем им было запрещено выезжать за границу. К декабрю должников осталось 77 тысяч, из которых 8 тысяч – это алиментщики. Если в скором времени эти люди не подсуетятся, то встретить зимние праздники за пределами России у них точно не получится.

- С начала 2018 года было взыскано около миллиарда рублей по различным задолженностям именно благодаря ограничению выезда за пределы России, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Петербургу.

В ведомстве отмечают, что запрет на выезд за границу стал отличным стимулом быстренько найти деньги и расплатиться по долгам. Так, один 37-летний петербуржец собирался с друзьями на отдых, забыв про 115 тысяч рублей, которые он должен бывшей жене на содержание двух маленьких детей. Но деньги моментально нашлись, как только мужчину не пропустили на паспортном контроле в «Пулково». Нерадивый папаша пулей «слетал» в районный отдел к судебному приставу и оплатил долг в полном объеме, только бы не сорвалась поездка.

Всем петербуржцам, у которых есть нерешенные вопросы с ФССП, пока еще есть время до наступления 1 января, лучше заплатить «по счетам» и войти в новый, 2019 год с чистой совестью. Это позволит провести новогодние праздники за границей, если на то есть желание.

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