2018-12-14T17:22:44+03:00
Происшествия

В Петербурге водитель напал на оператора фоторадара и отобрал камеру

В дополнение агрессивный мужчина распылил в оппонента газовый баллончик
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге водитель напал на оператора фоторадара.В Санкт-Петербурге водитель напал на оператора фоторадара.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Мало кто из автомобилистов может признаться в любви к фоторадарам, которые снимают их нарушения на дорогах. А иногда присутствие человека с камерой на обочине и вовсе может вывести человека из психического равновесия. Именно такой случай произошел в Приморском районе Петербурга, где водитель «Лады» напал на оператора передвижного пункта фотофиксации.

- 12 декабря в 25-е отделение полиции обратился мужчина 1962 года рождения, который заявил о том, что в поселке Лисий Нос неизвестный водитель набросился на него с кулаками и распылил в лицо газовый баллончик, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам потерпевшего, он попытался сфотографировать нападавшего на имевшийся у него фотоаппарат Canon, но агрессивный водитель «Калины» отобрал дорогую камеру и быстро ретировался вместе с ней.

Побитый и обворованный фоторадарщик поехал в травмпункт, где ему диагностиоровали термический ожог лица и обоих глаз первой степени. А позднее обратился и в полицию. Там заявление приняли и объявили нападавшего в розыск. Пока «жигулист» с баллончиком ходит на свободе, а стражи порядка размышляют о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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