Один лари — один хинкали, или Уроки грузинского

Новый проект «Комсомольской правды» и «Уральских авиалиний» стартовал! «Туризм по-родственному» — это путешествия по бывшим Советским республикам.

Наши журналисты уже провели первый день в солнечной Грузии: познакомились с Тбилиси, попробовали национальные блюда, прониклись местными традициями и, разумеется, поделились своими впечатлениями в путевых дневниках.

Елена, победила красное (сами знаете что)

Автор фото Илья Крушевский

Самолет «Уральских авиалиний» плавно скользил над пухлой подушкой облаков. Мирное зрелище убаюкивало, и глаза после раннего подъема — рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси отправляются по утрам, и у путешественников остается в запасе практически весь день на знакомство со столицей — закрывались сами собой. Внезапно в окружающем мире что-то неявно, но ощутимо изменилось. Я вынырнула из уютной дремы, бросила взгляд в иллюминатор, а там... Белые облака как будто затвердели, поднялись навстречу острыми верхушками... Да это же горы! И сразу же салон самолета захлестнула неудержимая солнечная волна. Да, темные очки — один из самых важных предметов, которые стоит взять с собой, отправляясь из сумрачного зимнего Петербурга в практически летнюю Грузию. Ну ладно, ладно, может быть, и не летнюю, но погода здесь больше напоминает октябрь, чем преддверие Нового года: лучезарные +8 и вихри желтых листьев. Симпатичная барышня из пограничной службы, увидев наши распаренные лица и пуховики в руках, участливо поинтересовалась:

— А что, в России настолько холоднее?

В Тбилиси люди вообще не упускают возможности пообщаться: в отличие от нас, погруженных в себя северян, они открыты и и в каждом готовы увидеть нового друга. Похоже, на этом и строится знаменитое грузинское гостеприимство.

—Для нас гость — ангел, — подтвердил Давид Тваладзе. — У нас так принято, гостю рады всегда!

Давид — один из руководителей компании Tbilistory, которая помогает нам открывать Грузию не только классическую, — солнце, горы, кухня — но и нетривиальную.

—В прошлом году к нам приехало семь миллионов гостей, в этом ждем восемь... Люди возвращаются, чтобы увидеть еще больше интересных мест. Конечно, постоянно разрабатываем новые маршруты.

Автор фото Илья Крушевский.

Но мы-то пока новички в Тбилиси. Так что начали все-таки с азов: пхали, хинкали, хачапури, и, разумеется, Саперави. Полное собрание грузинской кулинарной классики ждало нас в уютном ресторане «для своих», вдали от туристических троп. За столами в основном серьезные тбилисские мужчины, под потолком «летит» телега с кучей добра и двумя чудаками: отсылка к одноименной комедии Эльдара Шенгелая, очень популярной в Грузии, а за стеклом открытой кухни ловко «мечет» из тандыра свежий хлеб — пури — дюжий повар, слегка похожий на Стивена Сигала. Знакомые вроде бы блюда на их родине кажутся особенно вкусными. И фантастически живописными: капли горячего сыра на румяном боку хачапури по-аджарски — да это же практически финальные мазки на полотне великого художника! Что уж говорить о вине. Хотя мой выбор — красное сухое — моментально выдает во мне туристку: местные пьют белое. Причина проста: за время посиделок с дорогими гостями на столе может смениться и два, и три полных кувшина. А красного столько не выпьешь...

Слово за слово, хинкали за хинкали, говорили обо всем: о Грузии, России, солнечных батареях (в аэропорту из них целое взлетное поле), и, конечно, наступающем Новом годе.

— У нас принято встречать его всей семьей, — рассказал Давид. — Хотя молодежь все чаще отмечает в городе, прямо на улицах. На столе обязательно должны быть сациви и козинаки, чтобы следующий год был таким же сладким!

Автор фото Илья Крушевский.

Кстати, в то время как Петербург уже второй месяц обрастает новыми елками и гирляндами, Тбилиси только начинают украшать. На площади Свободы, которую часто называют сердцем города, у высоченной колонны с памятником Святому Георгию на вершине (автор, естественно, Зураб Церетели) сложены металлические конструкции. Оказывается, уже не первый год колонна превращается... в елку.

Немного фантазии и обильная подсветка — вот и готова праздничная красавица. Пыталась представить в таком образе Александровскую колонну на Дворцовой площади... Не получается.

Илья, проникся тбилисским стрит-артом

Автор фото Илья Крушевский.

Я поднимался по крутому склону Старого Тбилиси. Вековая брусчатка блестела под светом чугунных фонарей и невероятно красивых резных балконов. Они будто взгромоздились друг на друга, выпячиваются — чтобы неспешно фланирующий турист заметил именно их — и вот-вот упадут. Вдох-выдох. Несладко же приходилось лошадкам, что пару столетий назад тащили телеги в гору, с которой на город смотрят руины древней крепости. Со мной судьба обошлась куда гуманнее: рюкзак, фотоаппарат, штатив. Теперь в эти узкие улочки не без труда протискиваются автомобили, то и дело задевая голубые почтовые ящики, отвечающие обидчикам громогласным треском. Этот «звоночек» для туриста, впервые оказавшегося в Тбилиси, совсем не лишний.

Автор фото Илья Крушевский.

Старый город с его строгими аскетичными церквями, игрой красок жилых домов, согревающим запахом свежеиспеченного лаваша, который вырывается в форточку и летит по закоулкам, — в таком месте легко заблудиться во времени эдак на пару веков. И запаниковать, увидев на себе какие-то лохмотья с надписями на неизвестном языке вместо красной грузинской чохи. Вдруг я закашлялся.

—Заболел? Все хорошо? — окликнул меня мужчина в кепке.

Я кивнул. Вот она — широта грузинской души, раскинулась даже по почти безлюдному переулку, где в поздний час шепчется только белье, что висит между деревянных окон и развевается на прохладном ветру.

Автор фото Илья Крушевский.

Свернул за угол и оказался на выставке стрит-арта под открытым небом. На стене гнездились в цветах птицы, напротив с двери смотрела смуглая девушка, а дом впереди напоминал один сплошной витраж. Такой популярности уличного искусства, честно, не ждал и был приятно удивлён. Вскоре я добродил до скульптуры женщины с чашей и мечом в руках. Символ Тбилиси, «Мать-Грузию», установили на вершине холма Сололаки в 1958 году: к 1500-летию города.

Достопримечательность стоит лицом к ещё одному памятнику: за рекой сидит на коне Вахтанг Горгасали — грузинский царь и святой. Местные шутят, что женщина предлагает государю выпить вина, а он — ладонь его выставлена вперёд — отказывается и говорит: «Не могу, за рулем».

В отель возвращаться не хотелось, но, несмотря на дневные восемь градусов тепла, к позднему вечеру холодный ветер и плюс два не оставили выбора. Напоследок я решил захватить ещё одну достопримечательность и пошёл по новому мосту Мира, построенному в 2010 году. Выглядит он, со стеклянной крышей на белой стальной решетке, весьма футуристично и чем-то напоминает структуру ДНК. Позже я узнал, что мои домыслы близки идее архитектора переправы, итальянца Микеле де Лукки. Каждый вечер на мосту начинают мерцать около 30 тысяч лампочек. С помощь азбуки Морзе они передают элементы таблицы Менделеева, из которых состоит человеческое тело.

Автор фото Илья Крушевский.

Короче говоря, в первый же день ожидания оправдались: такого в Европе я ещё не видел. Но это только начало, ведь уже завтра экскурсовод Андрей Кузьмин расскажет нам об истории всей этой красоты и... где в столице можно потусить!

НА ЗАМЕТКУ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

Декабрь в Тбилиси сложно назвать стопроцентно зимним месяцем: средняя температура уверенно держится выше ноля, осадки нечасты, а снег, если и выпадает, тает очень быстро. Но это всего лишь статистика. А вот на практике…

Во-первых, мало кто из тех, кто отправляется в Грузию, ограничивается осмотром столицы: а как же уютные деревни, знаменитые винодельни, старинные крепости и церкви вдали от городских стен? А Климат в горах может существенно отличаться от погоды на равнине, и к этому стоит быть готовым.

Во-вторых, зима – она и в Грузии зима. В том же Тбилиси, например, в это время года бывают и ледяные дожди, и внезапные снегопады. Что взять с собой (кроме открытого сердца и большого чемодана для сувениров), чтобы насладиться зимней поездкой в эту прекрасную страну по полной программе?

Легкую, теплую и хорошо комбинируемую одежду. Мы сейчас не о том, подойдет ли сиреневая толстовка к вашему любимому горчичному шарфику – в конце концов, это дело вкуса. Возможность сформировать многослойный наряд куда важнее. Так, на экскурсию или прогулку стоит надеть тонкую футболку, рубашку, свитер и непромокаемую куртку. Такой вариант туристического облачения лучше сохраняет тепло и в то же время позволит быстро снять один-два слоя, если внезапно потеплеет.

Удобную непромокаемую обувь. Оцените свой маршрут: планируете ли вы ленивые прогулки по улочкам старого Тбилиси или всё-таки мечтаете выбраться за город, а то и на горнолыжный курорт? Ваши ноги должны быть готовы и к мостовым, и к сугробам. И непременно возьмите одну пару про запас.

Техника. Перед отъездом еще раз перепроверьте, все ли телефоны, зарядки, внешние батареи вы взяли с собой. В Грузии так много сюжетов для живописных фотографий, что аккумулятор разряжается за считанные часы.

Автор фото Илья Крушевский.

Аптечка. Очень важно не забыть взять с собой аптечку. Многие препараты из тех, что мы привычно покупаем в российских аптеках, в других странах продаются только по рецепту или не продаются вовсе. Если планируете активный отдых,не лишним будет запастись бинтами и антисептиками - пусть будут под рукой! А грузинская кухня? Слов нет, как это вкусно, но кто заранее предскажет, как на нее отреагирует ваш «воспитанный» петербургским фаст-фудом желудок? Решено, кладем в аптечку препараты от расстройства желудка. Нельзя не брать в расчет и сезонный фактор: к сожалению простуды, случаются даже в таком благоприятном климате, как в Грузии. На случай гриппа или ОРВИ в аптечке у участников нашего проекта есть Циклоферон (таблетки). Циклоферон способствует сокращению периода болезни, снижению риска развития осложнений и укреплению противовирусного иммунитета. Циклоферон разрешен к применению для взрослых и детей с 4 лет.Благодаря своим свойствам Циклоферон может быть универсальной рекомендацией для аптечки в дорогу,даже если вы отправляетесь путешествовать всей семьей.

Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Генеральный партнер проекта «Туризм по-родственному» - авиакомпания «Уральские авиалинии»: 25 лет вместе с вами!

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - это более 200 направлений полетов по всему миру: от Барселоны до Японии! Полеты в Грузию из Санкт-Петербурга «Уральские авиалинии» начали летом 2015 года. Уже через год, к началу курортного сезона, был открыт рейс в Батуми. Грузия – замечательная страна, где много достопримечательностей, великолепные ландшафты, море, неповторимый вкус горного воздуха и грузинских блюд. И в любое время года вы можете быстро и комфортно добраться до нее регулярными рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии». Летим за солнцем и новыми впечатлениями!