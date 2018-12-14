Новогодний Петербург: Самые праздничные места города

До Нового года остается чуть больше двух недель, и город на Неве уже приготовил свой торжественный наряд. Полностью украшать площади и улицы закончат к 20 декабря, но уже сейчас центр сияет огнями. «Комсомолка» прогулялась по самым ярким местам.

В самый разгар зимы Невский проспект уже традиционно превращается в сказочный сад. Впервые эта концепция появилась в 2015 году. Тогда в Смольном придумали, что уличные фонари должны стать деревьями с золотистой кроной, на которых висят «молодильные яблочки».

- Мы хотим воссоздать облик зеленого Невского проспекта. За основу взяли традиционную архитектуру этой улицы XVII – XIX веков, - рассказывали тогда в Городском центре размещения рекламы.

Уличные фонари в канун праздника превращаются в деревья с золотистой кроной.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним из первых к празднику «нарядился» Гостиный двор. Его украсили, когда на Невском проспекте о приближении праздника еще совсем ничего не напоминало.

Гостиный двор украсил гигантский елочный шар.Фото: Олег ЗОЛОТО

Счастливые туристы (и не только) уже месяц фотографируются на фоне огромной елки и внутри гигантского елочного шара, стоящего рядом.

В прошлом году Дворцовый мост впервые за 12 лет обновил свой праздничный наряд. Если раньше он состоял в основном из довольно скромных гирлянд, то теперь на переправе выстраивают четыре ротонды высотой в семь метров!

Дворцовый мост обновил свой праздничный наряд.Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогоднего блеска им придают сотни мерцающих лампочек.

Манежная площадь, хоть и не самая большая в городе, но к празднику тоже подготовилась. Еще одна инсталляция, внутри которой можно сделать красивые фотографии на память.

Манежная площадь.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из новинок этого года – украшенное Семимостье. В Городском центре размещения рекламы объясняли, что хотели таким образом продлить маршрут прогулки по новогоднему городу. Кстати, есть поверье, что именно здесь, в месте, где пересекаются Крюков канал и канал Грибоедова, исполняются желания.