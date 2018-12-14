Зачем ехать в Финляндию на Новый год: лучшие идеи для зимнего отдыха

Мы нашли самые интересные варианты, как провести новогодние каникулы так, чтобы начать год с приятных впечатлений. "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" собрала подробные программы развлечений на любой вкус: для тех, кто любит заниматься зимним спортом, расслабляться в спа или предпочитает культурный досуг и изучение достопримечательностей. Ради чего бы вы ни собирались в Финляндию этой зимой - она точно сумеет вас удивить.

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