Зачем ехать в Финляндию на Новый год: лучшие идеи для зимнего отдыха
Прогулки с оленями, турецкая баня, шопинг и спа. Новогодние каникулы в стране Суоми для любителей активного и культурного отдыха
Новогодние каникулы в Суоми - это катание на санях и лыжах, знакомство с Йоулупукки и традиционные финские угощения. Фото предоставлено GoSaiima.com.
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Мы нашли самые интересные варианты, как провести новогодние каникулы так, чтобы начать год с приятных впечатлений. "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" собрала подробные программы развлечений на любой вкус: для тех, кто любит заниматься зимним спортом, расслабляться в спа или предпочитает культурный досуг и изучение достопримечательностей. Ради чего бы вы ни собирались в Финляндию этой зимой - она точно сумеет вас удивить.