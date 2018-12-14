«Ждем конкурс гос-татуировок»: Шнуров в стихах оценил идею Госдумы провести конкурс рэперов

Недавно депутаты Государственной Думы России выдвинули идею провести конкурс под названием «Безграничный рэп» среди молодых рэп-исполнителей страны. Фронтмен петербургской группы «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственной ему саркастической манере оценил данную инициативу. Музыкант опубликовал в своем «Инстаграм» стихотворение, в котором понадеялся, что в скором времени будет объявлен не только конкурс среди рэперов, но и среди татуировщиков.

В Госдуме думают о рэпе,

Будто сожрали наркоту.

Что может быть еще нелепей,

Чем господдержка субкультур?

Чиновник, как всегда не ловок,

Ему, что пати, что парад.

Ждем конкурс гос-татуировок

И присуждения наград.

Во времена до Адидаса,

Когда входу была праща,

Молва ходила про Мидаса,

Он в золото всё превращал.

Другое дело наши думцы,

Прекрасные ребята, но

К чему они ни прикоснутся,

Всё превращается в г-о,

- написал музыкант в «Инстаграм».

Подписчики Сергея Шнурова очень бурно отреагировали на его новое сочинение. Всего за несколько часов публикация собрала более 88 тысяч «лайков» и разлетелась по всему Интернету. Большинство поклонников творчества музыканта поддержали его мнение, некоторые отметили, что Шнурову только за это стихотворение уже можно присудить первое место. Увы, как бы желание подписчиков не было велико, но награду лидер группы «Ленинград» получить не сможет как минимум потому, что возраст конкурсантов должен быть не более 30-ти лет.

Кроме того, условия конкурса «Безграничный рэп» заключаются в том, чтобы молодые исполнители в стилистической форме рассказали о любом населенном пункте, тем самым повысить его привлекательность для туристов. Главным критерием оценки станет желание зрителей и слушателей посетить то самое место после просмотра клипа. Итоги рэп-батла будут подводиться весной 2019-го года, а победители представят свои композиции в Госдуме и отправятся в путешествие по городам России.

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