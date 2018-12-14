До конца 2018 года у каждого петербуржца должна появиться своя электронная медкарта

Электронные медицинские карты, которые заменят талмуды писанины неразборчивым почерком, появятся у всех петербуржцев до конца года. О промежуточных итогах приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» депутатам доложила зампред профильного комитета Ольга Гранатович.

По ее словам, работы идут по графику. Окончательно перейти с бумажек на компьютеры и врачи, и пациенты должны с 2018 по 2020 годы, но электронную медкарту планируют ввести до боя курантов.

– Из приблизительно 2 700 000 человек, которые в этом году обратились за медпомощью по полису ОМС, у 88 процентов есть электронные карты, – сообщили «Комсомолке» в ведомстве. – Из всех медицинских организаций Петербурга на электронные карты перешли 72 процента медицинских организаций.

Распоряжение о введении «электронной карты петербуржца» глава комитета Михаил Дубина подписал в феврале. Программу «Электронное здравоохранение» назвали приоритетной.

– Уровень развития информатизации в клиниках города позволяет в течение года добиться полного перевода медицинских документов в электронную форму, – отметил тогда Дубина. – Независимо от того, где лечится петербуржец, любые исследования, начиная от общего анализа крови и заканчивая МРТ, будут «присоединены» к конкретному человеку. Будет видно, какие проводились исследования, как пациент лечился, кто его лечил. Это повысит качество лечения и профилактики.

В первую очередь, на электронный документооборот перешли 37 клиник, которые и раньше были с информационными системами на «ты». Следом взялись за 146 амбулаторий и стационаров, у которых были зачатки электронных медкарт. На третьем этапе, который, по данным Минздрава, должен завершиться к 1 января 2019-го, запустить электронные карты в работу должны остальные 77 клиник, ранее с ними незнакомые. Тогда же планируют присоединить к единой системе и 3 659 частных медицинских организаций.

До конца 2020-го каждую виртуальную медицинскую карточку подключат к 45 сервисам, шесть из которых уже запущены: это и запись к врачу, и доступ к результатам лабораторных анализов. В цифровую карту будут заносить талоны, выписки из стационаров, направления, прививки, эпикризы, заключения, данные о вызове «скорой», больничные и даже рецепты.

Но табу на макулатуру вводить не собираются: по просьбе пациента любой документ выдадут в бумажном виде. Например, в случае, если работодатель не принимает электронный больничный лист.

КОМПЕТЕНТНО

Основатель и директор Петербургского медицинского форума Сергей АНУФРИЕВ:

– Электронная медицинская карта позволяет хранить все документы в одном месте, и это повышает качество медицинской помощи. Однако внедрение ее требует больших инвестиций и длительного времени. В большинстве учреждений еще не выписываются даже электронные больничные листы, не внедрены телемедицинские услуги. Поэтому ожидать государственной медицинской электронной карты в ближайшие лет пять не приходится.