2018-12-14T16:28:24+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге отметили 30-летний юбилей Банка УРАЛСИБ

Все эти годы УРАЛСИБ успешно работал на финансовом рынке, и в конце ноября банк собрал клиентов и партнеров на юбилейное торжество в Северной столице
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Константин Бобров - Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Константин Бобров - Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Официально история ПАО «БАНК УРАЛСИБ» началась 6 декабря 1988 года – она берет отсчет от образования «Автобанка», старейшего из банков, вошедших в состав современного УРАЛСИБа. Сегодня Банк УРАЛСИБ – универсальный федеральный банк с широкой сетью офисов, развитой линейкой продуктов и услуг, стабильными финансовыми показателями.

Сотрудники ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Сотрудники ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Юбилейный вечер в честь 30-летия успешной деятельности собрал около 300 представителей бизнес-сообщества Северо-Западного региона. В неформальной обстановке, под звуки классической музыки и оперного вокала, руководители, клиенты и партнеры Банка УРАЛСИБ общались и обменивались мнениями, говорили словаблагодарности и желали успехов.

Константин Бобров - Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Константин Бобров - Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

- В этот вечер мне особенно приятно видеть наших клиентов и партнеров, - открыл празднование председатель правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров - Хочу обратиться со словами благодарности ко всем, кто много лет выражает нам свое доверие и оказывает поддержку. Санкт-Петербург для УРАЛСИБА был и остается особенным регионом, и в дальнейшем мы планируем развивать бизнес на благо его жителей».

Исполнительный директор Санкт-Петербургской территориальной дирекции, управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Санкт-Петербурге Татьяна Савина рассказала о работе банка в СЗФО. По ее словам, все эти годы филиал в Петербурге приобретал опыт, нарабатывал деловую репутацию, а само Северо-Западное отделение всегда находилось в центре бизнес-событий.

- Как результат, сегодня клиентская база Северо-Западной дирекции насчитывает более 70 тысяч физических лиц и свыше 12 тысяч юридических лиц, - подчеркнула Татьяна Савина.- Прибыль филиала за 9 месяцев текущего года выросла почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Санкт-Петербурге этот показатель увеличился более, чем на 50%. По другим ключевым направлениям бизнеса объемы также выросли в несколько раз. Мы растем и развиваемся, строим планы на будущее.

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