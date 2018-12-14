2018-12-15T15:27:48+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Петербурге: На кольцевой дороге столкнулись 12 авто

Из-за аварии образовалась гигантская пробка, а движение пришлось перекрывать [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Движение по участку внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга перекрыто в связи с ДТП Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Движение по участку внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга перекрыто в связи с ДТП Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Массовая авария на внутреннем кольце КАД Петербурга полностью парализовала движение по трассе в пятницу, 14 декабря. Сразу двенадцать автомобилей, среди которых один грузовик, столкнулись на дороге. На кольцевой автодороге образовалась гигантская пробка, протяженностью в несколько километров.

- Дорожно-транспортное происшествие стало причиной того, что движение по внутреннему кольцу КАД пришлось закрыть. В 16:45 на участке федеральной дороги А-118 столкнулись 11 легковых автомобилей и один грузовик, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пробка на КАД растянулась на три километра Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Пробка на КАД растянулась на три километра Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сейчас на КАД образовалась серьезная пробка, которая растянулась на три километра. Всем автомобилистам, которые планируют выезжать на внутренне кольцо дороги, лучше продумать другой маршрут, так как когда движение будет открыто, пока что не известно.

На месте ДТП находятся сотрудники ДПС и представители подрядной организации, которые обслуживают дорогу. Сама дорога в места аварии сухая и не скользкая. По какой причине произошла такая массовая авария с участием сразу двенадцати автомобилей, пока что не сообщается. Информации о погибших или пострадавших также нет.

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