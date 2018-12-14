В музей Анны Ахматовой в Петербурге подбросили котенка: Пушистику срочно ищут хозяев

Музеи Санкт-Петербурга богаты не только уникальными экспонатами, но и их постояльцами. Сначала своими котиками славился только Эрмитаж, теперь хвостатые живут чуть ли не в каждом храме искусств. Неожиданное пополнение произошло вечером 13 декабря в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Неизвестная девушка подбросила под дверь очаровательного черного котенка и сбежала. Оставить котика в музее нет возможности, ведь это не приют.

- Камера наблюдения зафиксировала, как девушка оставила переноску на скамейке, с лотком и мисками, - вздыхают сотрудники музея. - Мы считаем этот поступок непорядочным и абсолютно недопустимым. Да, у нас живут три кота, да, эту кошку мы не бросим и будем пытаться пристроить ее. Но это не наша работа! Каждый подобный случай – лишняя нагрузка для нас, которая отрывает нас от организации выставок и экскурсий, научно-фондовой работы, публикации книг и других прямых обязанностей. Не говорим уже о том, насколько подло оставлять животное, привыкшее к домашнему теплу и уюту, в мороз на улице.

Кошечка очень напугана.

Сейчас кошка находится в кассе музея, но находиться долго она там не может - три котейки не приняли гостью и нападают на нее. Если Вы хотите приютить мурлыку, то позвоните в музей по телефону 272-22-11.