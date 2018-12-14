Парад, салют и 3D-спектакль: Петербург готовится к 75-летию освобождения города от блокады

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в городе готовят не только парад. В памятный день над Петербургом планируется дать салют. А на Дворцовой площади хотят показать световой спектакль, который расскажет о страшных блокадных днях. Транслировать его будут на фасады Главного штаба с использованием 3D-технологий и звуковыми эффектами.

Аукционы на подготовку этих мероприятий уже разместил на сайте госзакупок Комитет по культуре. Стоимость салюта обозначена в 10 миллионов рублей. За мультимедийный спектакль под названием «Панорама блокады» готовы заплатить 38 миллионов.

Как именно будет выглядеть 3D-шоу, пока не знает никто. Тем, кто выиграет конкурс, еще предстоит разработать сценарий. Одна уже ясно, что он будет состоять из различных эпизодов, которые предварят аннотации – рассказы о блокадных днях. Особую роль сыграет в оформлении 3D-фильма музыкальный ряд.

– Сценарий должен быть основан на исторических и литературных источниках: прозе, поэзии и воспоминаниях современников военных событий, а также аналитических трудах историков, публицистике, видеохронике, – говорится в документе на сайте госзакупок.

Цель мероприятий в памятный день обозначены как «воспитание чувства патриотизма у граждан Российской Федерации, знакомство юного поколения и гостей города с легендарными событиями истории». Однако недовольные городскими планами на 75-летие освобождения Ленинграда от блокады нашлись и здесь.

– Лучше бы эти деньги блокадникам и отдали на хлеб и крупы, – уже пишут петербуржцы в соцсетях.

Напомним, что известие о предстоящем параде ранее вызвало в Петербурге большой резонанс. Несколько тысяч человек, в том числе и некоторые блокадники, высказались против этой идеи. По их мнению, военное шествие в День полного освобождения Ленинграда от блокады неуместно. Отменить его протестующие ранее просили действующего главу города Александра Беглова. Однако парад 27 января на Дворцовой площади все-таки состоится. Готовит его Западный военный округ.

А вот аукционы на салют и мультимедийный спектакль на сайте госзакупок пока не прошли контроль. Конкурс на поиск тех, кто сделает мероприятие, задерживается из-за несоответствий в документах. В них либо допущена ошибка, либо что-то не сходится. Когда это исправят, Комитету по культуре придется размещать новый аукцион на госзакупку.

А ЧТО ЕЩЕ

Планируют к памятной дате в Петербурге и другие мероприятия – всего около 120 по всему городу. Среди них проект под названием «Улица Жизни». В рамках него в Доме Радио на Малой Садовой должна пройти встреча ветеранов и блокадников с петербургскими школьниками. А на Манежной площади и Итальянской улице расположится экспозиция, по которой будут водить экскурсии. Там же хотят разместить транспорт времен Великой Отечественной войны. Например, легковые и грузовые автомашины ЗиС и ГАЗ.

– Внутри крупногабаритного транспорта должен осуществляться показ видеохроники и современных фильмов о блокаде, – сообщается в документах на сайте госзакупок.

Ждет петербуржцев и гостей города передвижной музейный комплекс. Он будет представлять собой фургон с тягачом длиной не менее десяти метров. Там можно будет посмотреть фотографии, документы и артефакты времен блокады.

Собираются на Манежной площади установить также и уличную сцену: 25, 26 и 27 января там пройдут концерты.

КСТАТИ

27 января 1944 в Ленинграде был дан артиллерийский салют и фейерверк. В честь окончательного снятия блокады города из 324 орудий прогремели 24 залпа.