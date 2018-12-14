В Белоруссии суд вместо условного срока приговорил россиянина за ДТП к колонии из-за того, что он иностранец

22-летний студент из Петербурга Кирилл Ляховской в августе поехал в Белоруссию вместе с отцом в путешествие. Родственники гуляли по местным достопримечательностям и сходили на матч «Зенита» против местного «Динамо». Поездка проходила без приключений. Но когда Кирилл с отцом поехали домой, на дорогу перед ними неожиданно выбежал трехлетний ребенок. Кирилл изо всех сил крутанул руль, чтобы не наехать на ребенка. Но избежать аварии не удалось.

«РЕБЕНОК БЕЖАЛ НА КРАСНЫЙ»

- Мы ехали на зеленый сигнал светофора со скоростью до 60 километров в час, - рассказал «КП-Петербург» отец Кирилла Роман. – Ребенок выбежал рядом с пешеходным переходом. В итоге мальчик упал и разбил себе лоб. Экспертиза машины следов столкновения или касания не нашла. Может, малыш сам упал, или мы его задели. Но травму он получил именно от удара об асфальт.

Ребенка сразу отвезли в больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и трещину черепа.

- Ребенка лечили только глицином и смазывали зеленкой, - поясняет Роман Ляховской. – Врачи посчитали эту трещину тяжким вредом здоровья. На мои же вопросы - почему тогда мальчика не лечили и выписали так быстро, ответили: «Вы не специалисты, не суйтесь не в свое дело». Сейчас мальчик здоров. У него шрамик остался, но он скоро пропадет.

Кирилл пытался избежать аварии

Сразу же после аварии Кирилла взяли под арест. На этом настояли обвинители, хотя родственники и заверяли, что скрываться не собираются. Добиться выхода из СИЗО под залог удалось только спустя два месяца.

- Сын у меня учится на 4 курсе Международном банковском институте, - вздыхает отец Кирилла. - Подрабатывал в свободное от учебы время в банках. Никогда закон не нарушал. Он домашний ребенок, абсолютно спокойный, все характеристики положительные. Скрываться мы не стали, хотя нам никто не запрещал уехать в Россию.

«У НАС СУРОВЫЕ ЗАКОНЫ»

Родственники до последнего верили, что максимальное наказание за такую аварию – это штраф или условный срок. Тем более, против колонии были и родители ребенка.

- В тот день был выходной, поэтому мы пошли с ребенком гулять, - поделилась с «КП»Татьяна Новицкая. - Мы шли в парк отдыхать. Нужно было проехать одну остановку до метро. Сыну очень хотелось проехать на трамвае. У него понятие дороги есть, он всегда стоит на красный сигнал светофора. И я ему сказала, что нельзя бежать. Но ему очень хотелось. Он посмотрел, что машины далеко, увидел трамвай и стартанул. Вроде успел перебежать, но тут я крикнула: «Машины!». И он подался назад, поэтому его и сбили.

Мама ребенка признает, что в аварии есть и ее вина.

- Я его не держала сына за руку, руки были заняты, - кивает Татьяна. – Ребенок после аварии сразу же извинился передо мной, что побежал. Он понимал, что это его вина. Сын не злился. Он сейчас здоров. Поэтому, конечно, мы просили суд о примирении. У студента юный возраст еще, да и состояние здоровье: грыжа, астма. Но в примирении нам отказали. Тогда мы просили назначить наказание без лишения свободы. Но у нас законы такие жесткие, что нас не послушали. Условное не могли дать, потому что он иностранец. И соблюдение условного срока, как и принудительных работ, никто бы не смог контролировать.

Поездка в Белоруссию для Кирилла закончилась колонией

О том, что гражданин Белоруссии, получил бы более мягкий срок, не скрывал и обвинитель в суде.

- Я была в суде, и мы просили штраф, - делится сестра Кирилла Александра. - Был еще вариант приговора - арест на три месяца. Но судья решил не принимать такое решение. Потому что помощник прокурора сказала ему, что возможны только исправительные работы или домашний арест, который они не могут применить из-за гражданства другой страны. Остается только колония поселения. Это судья и сделал.

Кирилла в итоге приговорили к году колонии. Прокуратура осталась довольна. Но родители пострадавшего ребенка и Кирилл против этого и в ближайшее время будут подавать апелляцию. Но поможет ли она, пока неизвестно.

ОФИЦИАЛЬНО

«Суд решил, что водитель мог избежать аварии»

- По результатам тех экспертиз, которые были представлены в суде, было доказано, что водитель, мог остановиться, а не пытаться избежать столкновения, - поясняют в консульском отделе посольства России в Белоруссии. - Это и явилось нарушением ПДД. Само решение суда мы не вправе комментировать. В случае аварии в Белоруссии, нужно соблюдать все те же процедуры, что и в России - вызвать милицию, оформить ДТП. Если гражданин России не получил травм, то мы не в праве вмешиваться. В таких случаях нужно нанимать адвоката. И если уже юрист усмотрел процессуальные нарушения, то он обращается в посольство за помощью. Мы незамедлительно направляем ноту с просьбой устранить нарушения белорусского законодательства. Ситуация сложная в плане того, что гражданин России сбил ребенка, который бежал на красный свет. По-человечески понятно, что любой водитель мог попасть в такую ситуацию. Мы считаем, что адвокат должен подать апелляцию. И мы надеемся, что суд примет во внимание позицию защиты. Со своей стороны мы посещали данного гражданина в изоляторе. Оказывали психологическую поддержку и просили улучшить условия содержания. Мы открыты к общению с родственниками нашего гражданина и адвокатом и всегда готовы обсудить все вопросы. По-человечески нам жалко, что произошло такая ситуация.