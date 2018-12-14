2018-12-17T11:23:45+03:00
Общество

Прогноз погоды на выходные 15-16 декабря в Петербурге: Резкое похолодание и снег

А на следующей неделе вновь будет тепло и слякоть на дорогах
Лилия КОЗЛОВА
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Прогноз погоды на 15 и 16 декабря в Петербурге и ЛенобластиПрогноз погоды на 15 и 16 декабря в Петербурге и ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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Постепенно в Петербург приходит морозная зима. Выходные выдадутся более холодными, чем были будни, однако резкого понижения температуры ожидать не стоит. Несмотря на то, что солнце периодически будет прятаться за облаками, погода в Петербурге 15 и 16 декабря 2018 года вполне располагает для прогулок.

- «Мороз и солнце, день чудесный» - это не про эти выходные в Петербурге, - отметил сотрудник государственного гидрометеорологического университета, профессор Валерий Малинин.

В субботу, 15 декабря, петербуржцев ожидает 4-6 градусов мороза, ночью температура опустится еще на пару градусов. Тем не менее, петербуржцам не стоит падать духом, так как солнце все же иногда будет проблескивать из-за облаков. При этом, под ногами не будет слякоти. Снег выпадет сухим, чистым и красивым. А вот автомобилистам все же не стоит расслабляться, так как гололед все еще продержится на дорогах. В Ленинградской области погода будет схожа с городской, однако, холоднее. В некоторых районах ожидается мороз до 12-13 градусов.

Воскресение тоже выдастся холодным. Тем, кто решит с утра отправится куда-то на машине, придется как следует ее отогреть от инея, так как ночью будут скрипучие морозы, а в течение дня столбик термометра застынет на отметке минус 7 градусов по Цельсия. Ветер слабый, юго-восточный. Вновь переменная облачность и возможен небольшой снег.

Такая же погода продлится где-то до середины следующей недели. Но после вторника-четверга вновь потеплеет до минус 1-3 градусов. Поэтому, петербуржцам стоит вновь подготовиться к слякоти и мокрому снегу.

В заключение Валерий Малинин сказал, что на Новый год делать прогноз еще рано. Однако по его ощущениям, погода будет хорошая: снег и легкий мороз.

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