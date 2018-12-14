2018-12-14T23:25:32+03:00
Звезды

"Интеллекта нет, не было и никогда не будет": Владимир Соловьев осудил Ольгу Бузову и сравнил ее с мужиком

Досталось и редакторам, которые работают со знаменитой шатенкой [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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У Ольги Бузовой миллионы подписчиков в "Инстаграм". Фото: InstagramУ Ольги Бузовой миллионы подписчиков в "Инстаграм". Фото: Instagram
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И снова Ольга Бузова будоражит умы и сердца. На этот раз в стороне от одной из главных звезд отечественного шоу-бизнеса не смог остаться Владимир Соловьев. Тот самый ведущий политических ток-шоу и других серьезных программ на радио и телевидении.

Он сам опубликовал в своем "Инстаграме" видео с записи радиоэфира, где обсуждает певицу, актрису, телеведущую, писательницу, дизайнера, бизнес-вумен и просто "самую искреннюю девочку", как она сама себя называет, Ольгу Бузову.

- Что там говорить?! Интеллекта нет, не было никогда и не будет, - заявил Соловьев. И продолжил, вспоминая шоу "Замуж про Бузову", которое не так давно завершилось на любимом телеканале Ольги.

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#соловьевlive Бузова мужик?
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- Человек, который путает замужество и женитьбу... Выйти замуж за Бузову... Бузова что, мужик? - разразился праведным гневом Соловьев.

На что его собеседница заявила, мол, не просто так же это все. Наверняка, редакторы вложили особый смысл.

- Да, смысл простой - безграмотность. Думаешь, редакторы, продюсеры умнее, работая с такой ведущей? Уровень деградации...

На предположение, что, может, Бузова лесбиянка, Соловьев заявил, что нет, она просто мужик. А на реплику, что у нее миллионы поклонников, она востребована, ведущий парировал, что и Сатаны их были легионы:

- Бог и Сатана поспорили. Сатана говорит, ты всего 12 собрал, и то один тебя предал, а за мной-то идут легионы. "Да", - ответил Бог. - "Но они-то идут в гору, а ты с горы".

К слову, на днях в родном для Бузовой Санкт-Петербурге она дала большой сольный концерт, который собрал практически полный Ледовый дворец. Несмотря на возрастные ограничения "12+", на шоу родители привели и своих малышей, даже четырехлетних, которые подпевали про "мало половин" и "мир других мужчин".

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